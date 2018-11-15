Новогодний стол: делаем красиво и по карману

До нового года осталось немного. У вас нет? А у родивых хозяек, тех самых, кто готовит сани летом, а новогоднее меню в ноябре, дней осталось чуть-чуть…

Итак. 2019-й год восточный календарь предлагает нам провести под знаком Свиньи. Поэтому чего готовить не стоит? Блюда из свинины. Любые: горячие, холодные, закуски и колбасы, пироги и салаты.

Что должно быть на столе? Фантазий для гурманов превеликое множество, а для поваров — возможностей проявить весь свой гастрономический талант.

Не стоит нарушать традиции и лишать ближних вкусного оливье, любимой селедки под шубой, креативных слоеных салатиков, горячих овощных блюд, ярких овощных нарезок, всевозможных мясных блюд (говядина, баранина, кролик, птица), гарниры и закуски из картофеля и капусты (приправьте их чем-нибудь из заморских пряностей) и не забудьте о тортах, пирогах и пирожных.

Но курс доллара неумолимо растет. Цены в магазинах, соответственно, тоже. И у некоторых планирование праздничного стола может вызвать приступ легкой паники.

«ВМ» проанализировала ситуацию на столичном продуктовом рынке и составили список продуктов для создания бюджетного, но праздничного стола. А вообще не важно, от каких блюд ломится ваш стол, важны ваш настрой и люди, которые празднуют вместе с вами.

Если москвич не гонится за дороговизной и мечтает о скромном, но по-праздничному вкусном новогоднем столе, то при контрольной новогодней закупке он может смело ориентироваться на следующий список:

Куриные голени или грудка 800–900 г (280 рублей), ветчина 300 г (250 рублей), сыр 350 г (300 рублей), куриные яйца 10 шт (60 рублей), майонез (60 рублей), лук, картофель, морковь (около 150 рублей), грибы 300 г (150 рублей), соленые огурцы (100 рублей банка), алкоголь (500 рублей).

А вот если перед Новым годом вы должны были полететь на Мальдивы, но по причине поступления новой коллекции одежды в ЦУМ все-таки решили остаться праздновать дома, советуем вам приглядеться к нашему незамысловатому списку продуктов.

Филе рыбы форель 700 г (900 рублей), мясо 500 г (700 рублей), оливки 2 банки (300 рублей), маслины 2 банки (300 рублей), зелень (200 рублей), овощи (200 рублей), куриные яйца 10 шт. (100 рублей), молоко 1 л (70 рублей), сыр пармезан 500 г (634 рублей), 300 г козьего сыра (695 рублей), шампиньоны 400 г (200 рублей), сливки 200 мл (150 рублей), икра красная 500 г (1735 рублей), креветки 1 кг (1859 рублей), авокадо 5 шт. (350 рублей), алкоголь.