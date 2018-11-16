В Роскачестве рассказали, как выбрать сырки

Специалисты Роскачества рассказали, каким должен быть вкусный и полезный глазированный сырок.

Перед покупкой стоит обратить внимание на его наименование. Правильный продукт всегда называется "Сырок творожный глазированный", а состав соответствует ГОСТу. Настоящий сырок изготовлен из творога, сахара и глазури. Существует риск, что для приготовления продукта могут использоваться растительные жиры. Допустимые элементы в составе настоящего сырка — это сливочное масло и сливки. Также стоит обратить внимание на красители и ароматизаторы. Они всегда должны быть натуральными. Сырки могу содержать начинку из орехов, ванилина, какао, цукатов и любых других дополнительных продуктов питания.

"Если формулировка названия изменена, то высока вероятность, что производитель хочет запутать потребителя, и в составе сырка могут быть заменители молочного жира — жиры растительные", — пояснила Наталья Ефимочкина, ведущий научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Совершенно недопустимо использовать для изготовления глазированных сырков крахмал, каррагинан, камедь и растительный жир. Но при этом эксперты отмечают, что сырок, изготовленный с растительным жиром, также безопасен, как и творожный, но его энергетическая ценность ниже.

Как и для любого другого молочного продукта важно, чтобы при покупке упаковка была не нарушена и стояла маркировка даты изготовления. В среднем глазированный сырок хранится около двух недель. Сырки можно хранить в морозилке. Размороженный сырок не теряет вкусовых качеств. Легкая мучнистость допускается для сырков с долей жира 10.0%.

Специалисты пообещали провести лабораторные исследования, чтобы выяснить, какие сырки самые лучшие и что находится у них внутри.