Какие каши опасно есть женщинам

«Щи да каша — пища наша», «Каша — мать наша, а хлеб — кормилец», «Хороша кашка, да мала чашка» — о каше в русском языке есть десятки поговорок. И все они восхваляют это блюдо, без которого в крестьянской семье обед, действительно, был не обед. Да и в кулинарных книгах кашам отводится одно из основных мест.

Между тем каша, в зависимости от того, из какой крупы она приготовлена, не такая уж безобидная пища и вред может нанести очень серьезный.

Одни каши, например, манку не рекомендуется давать детям до трех лет. От других лучше воздержаться женщинам. И хотя большинство вредных свойств таких круп одинаково могут навредить любому человеку, все же для женщин последствия бывают куда более серьезными. Прежде всего потому, что именно женщины и дети чаще всего едят каши, в отличие от мужчин. Последние, если и включают их в свой рацион, то исключительно в виде гарнира к мясу или рыбе.

Пшенная

В свое время самая распространенная в крестьянской среде каша. Пшено всегда было недорогим и самым доступным. Каша из него получается очень сытной, она легко переваривается и усваивается. И все бы ничего, но пшенка вызывает усиленное газообразование. И если это происходит с беременной женщиной, то вряд ли она и плод будут чувствовать себя уютно.

Диетолог Марият Мухина считает, что избегать этой крупы нужно еще и при повышенной кислотности желудка, гастрите, язве, подагре, проблемах с почками.

Овсянка

Считается, что у нее практически нет недостатков. Но все полезные свойства овсянки перечеркивает содержащаяся в ней фитиновая кислота. Она не только сильно тормозит процесс усвоения организмом кальция, но еще и вымывает его из костей. Отчего у любителей овсянки развивается остеопороз. Овсянка полезна только в том случае, если употреблять ее без фанатизма, предупреждают эксперты известной медицинской телепередачи «Таблетка».

Манка

Ее вред аналогичен тому, что наносит овсянка. Помимо этого, она содержит глиадин вещество типа клейковины, замедляющее всасывание питательных веществ. Хотя последних в манке, как уверяют ученые, − минимум. На две трети эта каша состоит из крахмала, а ее гликемический индекс буквально зашкаливает. Это значит, что в манке содержатся в основном «вредные» углеводы, которые способствуют набору лишнего веса. В этой связи у врачей есть свои шутливые выражения, например, «худеть на манке».

Злаковые каши

Биохимик, исследователь Робб Вулф считает, что женщинам вообще лучше не притрагиваться не только к кашам из злаковых, но и вообще к хлебобулочным изделиям. Причина — в глютене, которого в злаковых содержится больше всего. Потребление глютена американский специалист приравнивает к привычке выкуривать по пачке сигарет в день. Он приводит пример, когда терапевт направил к нему пациентку по имени Салли с множеством заболеваний. Поскольку возраст женщины перевалил за шестьдесят, то и врач, и сама Салли объясняли все заболевания неизбежным старением организма. После рекомендованной Роббом Вулфом диеты, полностью исключающей продукты и блюда из злаковых, женщина избавилась не только от проблем с щитовидной железой и желчным пузырем, но и значительно уменьшила собственную талию, а также забыла, что такое депрессия. Но самой главной ее победой было исчезновение признаков остеопороза.

Гречневая

Каша из гречки считается диетическим блюдом. Она содержит огромное количество полезных веществ. Врачи охотно ее рекомендуют не только спортсменам, но и беременным женщинам. Гречка приобрела такую популярность, что среди худеющих дам появилась своя диета «гречневая». Марият Мухина предупреждает: употребление только одной гречки вызывает головные боли. Женщина чувствует хроническую усталость. Гречку, как и некоторые другие каши, нужно есть с осторожностью тем, у кого склонность к газообразованию и запорам.

Рисовая

Не верьте, что нервные клетки не восстанавливаются. Еще как восстанавливаются, особенно если вы любитель рисовой каши. Но, восстановив нервную систему, на рисовой диете вы быстро «скопите» себе капитал в виде камней в почках. Еще, по словам Марият Мухиной, от риса лучше всего воздержаться тем, у кого выявлены признаки склероза или диабета.