Блюда, которые страшно пробовать

Приезжая в другу страну, туристы стремятся познакомиться не только с местными достопримечательностями, но и с кухней. Но иногда блюда оказываются столь экзотическими, что их страшно пробовать. Особенно в создании подобных кулинарных шедевров преуспевают шеф-повары Азии. Впрочем, и в других уголках мире предлагают сомнительные деликатесы.

1. Сыр Касу марцу. Этот сыр производят в Италии, на острове Сардиния. Для его создания используются личинки сырной мухи. Сыроделы выставляют сырные корки на улицу, чтобы мухи отложили в нём личинки. Развиваясь, личинки выделяют кислоту, ускоряющую созревание и придавая мягкость.

2. Варёный аллигатор. В престижном отеле Нью-Йорка Waldorf Astoria на торжественном приёме к столу подали вареного аллигатора, и это блюдо стало одним из самых странных творений поваров.

3. Сердце кобры. Жители северной части Вьетнама уверены, что поедание сердца рептилии способствует активизации жизненной энергии, но сегодня сердце змеи предлагают продегустировать туристам. Для начала им дают возможность полюбоваться на живую кобры, при них же её убивают и вскрывают, доставая сердце.

Где муравьёв едят вместо попкорна? Где продают глазные яблоки тунца? Куда отправиться, чтобы отведать суп из птичьих гнёзд? Ответы на эти вопросы даёт ролик.