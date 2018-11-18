Радиоактивные продукты отметят радугой

Минхоз РФ согласился с предложением обозначать продукты, которые подверглись облучению, символом "радуги". Он представляет собой зеленый цветок в круге. Знак уже принят к распространению в зарубежных странах.

Речь идет о продуктах питания, которые обрабатываются ионизирующим излучением. Такая технология применяется для дезинфекции продуктов, а также позволяет продлить срок хранения без помощи консервантов.

Сейчас такие продукты, например, овощи и фрукты, попадают к нам из-за границы, однако в нашей стране также рассматривают подобную технологию. Прежде всего, ее собираются использовать для обработки зерна, мяса и картофеля. По словам специалистов, подобное излучение не навредит здоровью покупателей.