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Радиоактивные продукты отметят радугой
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Радиоактивные продукты отметят радугой 

Рамблер 10 часов назад
Фото: pixabay.com
Минхоз РФ согласился с предложением обозначать продукты, которые подверглись облучению, символом "радуги". Он представляет собой зеленый цветок в круге. Знак уже принят к распространению в зарубежных странах.
Речь идет о продуктах питания, которые обрабатываются ионизирующим излучением. Такая технология применяется для дезинфекции продуктов, а также позволяет продлить срок хранения без помощи консервантов.
Сейчас такие продукты, например, овощи и фрукты, попадают к нам из-за границы, однако в нашей стране также рассматривают подобную технологию. Прежде всего, ее собираются использовать для обработки зерна, мяса и картофеля. По словам специалистов, подобное излучение не навредит здоровью покупателей.
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