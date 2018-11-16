7 продуктов, которые могут храниться вечно

Существует множество свидетельств археологов, которые в процессе раскопок не раз находили горшки или другую посуду с медом. Несмотря на то, что продукт жизнедеятельности пчел подчас хранился не одну тысячу лет, он остался пригоден к употреблению. Однако, кроме меда, на нашей планете есть и другая пища с практически вечным сроком годности.

Мед

По утверждениям специалистом, если мед оставить в его первозданном виде, не добавляя в него никаких других ингредиентов, а в частности воду, то данный продукт может храниться вечно. Все дело в том, что мед имеет одну необычную способность, называемую гигроскопичностью. Это свойство к поглощению влаги из окружающей среды. А ведь именно благодаря влаге другая пища и портится. Как рассказала исследователь Амина Харрис (Центр меда и опыления, Калифорнийский университет) сайту «Иносми» , бактерии и другие микроорганизмы, которые и участвуют в гниении и других подобных процесса, ведущих к порче того или иного продукта, просто не выживают в медовой среде. Да и слишком высокая кислотность меда долгой жизнедеятельности организмов отнюдь не способствует.

Рис

Рис также является одним из продуктов с наибольшим сроком хранения. Однако для того, чтобы рис остался пригодным в пищу долгое время, необходимо приобретать не коричневую, а именно белую шлифованную крупу. Из-за того, что в оболочке коричневого риса содержится много влаги, он не хранится более полугода. А вот белый может быть съедобным в течение целых 30-ти лет. К таким выводам пришли специалисты из университета Юты. Эти же ученые выяснили, что если держать рис в пластиковых контейнерах с плотными крышками без доступа кислорода и при температуре около 4,5 градусов, то данный продукт спокойно переживет не один десяток лет.

Соль и сахар

Эти 2 сыпучих продукта тоже не боятся времени. Наверняка большинство не сможет себе даже представить испорченные соль или сахар. Однако есть у них один общий враг — это влага. Опять-таки именно благодаря влажной среде в продуктах и размножаются бактерии и микроорганизмы. Но если обеспечить соли и сахару должное хранение, то они останутся пригодными в пищу очень много лет. К тому же, соль хоть и легко вбирает в себя влагу, но после этого просто превращается в камень, который при желании и умении можно расколоть и употребить в пищу.

Уксус

Уксус — одно из самых древних веществ на планете. Как сообщает издание «Eat By Date», срок его хранения не может истечь никогда. Главным образом это касается белого уксуса. Ведь недаром же он используется при консервировании. Если вы решили убрать бутылку с уксусом про запас, не стоит ее откупоривать и вообще как-либо нарушать герметичность упаковки. Кроме того вещество необходимо поместить в темное, прохладное место, подальше от света и тепла.

Фасоль

Сотрудники частного американского университета Бригама Янга выяснили, что к вечным продуктам можно также отнести и обычную сушеную фасоль. В результате многолетнего исследования оказалось, что фасоль даже спустя 30 лет осталась целой и невредимой и была вполне пригодна в пищу. Поэтому бобовые прекрасно подходят для долговременных запасов.

Кленовый сироп

Кленовый сироп, который очень популярен в Соединенных Штатах, по заверениям членов Ассоциации производителей этого продукта в Массачусетсе, может сохранять свой первозданный вид вечно. Вот только специалисты утверждают, что бутылку с сиропом также, как и тару с уксусом, не следует открывать. Хорошо бы плюс ко всему держать сироп в холодильнике, а еще лучше — в морозильной камере. Он никогда не превратиться в ледышку, и его можно будет употребить в любой момент без размораживания.