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Чем вредна квашеная капуста
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Чем вредна квашеная капуста 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Такая привычная на русском столе квашеная капуста, оказывается, очень опасна для организма. К такому выводу пришли эксперты. И вот почему.

Если есть проблемы со здоровьем

Квашеная капуста — кладезь витаминов группы В и U. А еще — соли и уксусной кислоты. Химических соединений в ней гораздо больше, чем полезных веществ, уверяют эксперты.
Врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения предупреждают, что большое количество соли, которое обычно содержится в квашеной капусте, является причиной появления отеков после ее употребления.
Людям в возрасте, организм которых уже ослаблен недостаточно эффективной работой эндокринной системы, это может грозить резкими перепадами давления. А если их игнорировать, то в итоге развивается гипертония и риск возникновения инсульта. У страдающих гастритом этот продукт вызывает сильные боли в желудке и спровоцировать дальнейшее развитие данного заболевания вплоть до хронической формы. Еще одно вредное свойство капусты, как свежей, так и квашеной — способность выводить из организма йод.
При любых проблемах с щитовидной железой употреблять такое блюдо категорически запрещено.

Здоровым людям опасно тоже

Калининградские хирурги из Центральной городской клинической больницы заявили, что каждую осень и весну к ним поступают пациенты, здоровье которых оказалось под угрозой и именно после употребления квашеной капусты.
Осенью к медикам нередко обращаются те, кто впервые сам делал квашеную капусту. Дело в том, что продукт, который пребывает в процессе брожения, особенно опасен на второй или третий день после засолки.
В этот момент в нем развиваются болезнетворные бактерии. Каждый, кто попробует такую капусту, рискует получить поражение поджелудочной железы. А вместе с ним долгое лечение, восстановление и практически полный запрет употребления в пишу целого ряда блюд.
Весной же к медикам поступают любители квашеной капусты, которые долго хранили ее в непригодном для этого месте. Нередко такой продукт уже имеет неаппетитный вид, в капусте много слизи, у нее неприятный запах и странный цвет.
Но умелые хозяйки ее тщательно промывают под проточной водой, добавляют уксус, свежие ягоды, лук и так это блюдо кажется вполне съедобным. Однако его структура все равно остается ядовитой. У людей, которые попробовали это, вполне вероятно, будет острое отравление.
В России этот продукт часто является закуской крепких алкогольных напитков. Интоксикация в итоге получается настолько серьезная, что ранее здоровый человек может оказаться на грани жизни и смерти.
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