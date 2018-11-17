Что означают наклейки на фруктах

Многие замечали, что на фруктах и овощах часто встречаются наклейки. Что значат загадочные цифры на них и можно ли научиться их читать?

Наклейка должна быть на каждом фрукте или овоще, привезенном из-за рубежа, исключений из этого правила нет. Несмотря на более чем скромные размеры, наклейка сообщает много информации, расшифровать, которую не составит труда.

Четырехзначные коды, начинающиеся с цифр 4 или 3, указывают на то, что данный фрукт был выращен с применением технологий интенсивного сельского хозяйства. Много удобрений, пестицидов, гербицидов — все того, что принято называть химией.

Пятизначными кодами, начинающимися с цифры 9, маркируют традиционно выращенные овощи и фрукты. Здесь нет той самой химии, такую продукцию можно назвать органической.

А вот цифра 8 в пятизначном коде покажет, что продукт является генно-модифицированным. Многим это важно знать.