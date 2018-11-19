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Личинки вместо мяса: полезно ли есть насекомых
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Личинки вместо мяса: полезно ли есть насекомых 

Мир24 55 минут назад
Фото: Мир24
Приверженцы здоровой пищи выбирают альтернативные источники белка, и, например, Алина Габриелова из Санкт-Петербурга самостоятельно выращивает личинок и жуков. В своей квартире она развела личиночную ферму в банках с крупой. Полезны ли насекомые как пища? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
— Итак, здоровый образ жизни все больше входит в моду. Придумывают все более изощренные способы как стать здоровее, красивее и энергичнее. И все чаще заменяют мясо на насекомых. Это действительно так полезно?
Марият Мухина: Это наше будущее. Потому что если мы и дальше будем губить экологию, останутся одни червяки, они выживут. В Австралии, Африке, во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже многие национальные блюда готовятся из насекомых. И они достаточно полезны. Они содержат даже гемовое железо. А также марганец, кобальт, бром, белок, многие полезные вещества.
— Все насекомые полезны?
Марият Мухина: Нет. Есть ядовитые, как тарантулы, которых невозможно употреблять в пищу даже после вымачивания. Но некоторые виды вонючего древесного клопа во Вьетнаме, в Камбодже вымачивают в воде и употребляют даже в качестве специй. Там есть ароматные, жгучие пасты со специфичным запахом. Привкус отсутствует после обработки, и это ценное блюдо — мешают с рисом, готовят пасты. У всех насекомых разный спектр вкуса — от орехового до бекона.
— Это в Азии и Океании. А в России?
Марият Мухина: Конечно, в нашей культуре это отсутствует абсолютно. Такие блюда противоречат русской кухне. Но кто-то готовит и у нас. Есть проекты домашних ферм. В Монреале был огромный грант, делали муку из кузнечиков. В Голландии все это так прижилось, что там есть специальные кофейни, где подают пирожные, корзиночки, всякие лакомства из насекомых.
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