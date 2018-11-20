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Найдена самая древняя ваниль
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Найдена самая древняя ваниль 

Популярная механика + ещё 1 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Надо заметить, что для большинства предметов, упомянутых в этой заметке, существуют более строгие названия. Так, стручок ванили, с точки зрения ботаников, называется коробочкой — эти ученые люди именуют так плод, не имеющий поперечных перегородок между зернами. Примерно то же можно сказать о самом растении — это пара видов довольно обширного семейства.
Ну, а предметом нашего сегодняшнего рассказа являются три кувшина, помещенные в качестве подношений в гробницу, расположенную возле города Мегиддо в Израиле. Дело было примерно 3600 лет назад.
Мегиддо — известный город, издревле находившийся на пересечении торговых путей и, потому, бывший яблоком раздора. Первая битва при Мегиддо была в 1457 году до н.э. — фараон Тутмос III воевал с коалицией ханаанских царей. Последняя — осенью 1918 года, когда генерал Алленби разгромил турок и взял Дамаск.
До сих пор считалось, что ваниль появилась в Мексике около 1000 лет назад. Но три кувшина из захоронения бронзового века в Мегиддо содержат остатки двух химических соединений, содержащихся в натуральном ванильном экстракте: ванилина и 4-гидроксибензальдегида.
Это серьезнее, чем может показаться. Это означает, что ванилин был известен в Старом Свете до открытия Америки. Сложно сказать, как он попал в Мегиддо, но город, расположенный на пересечении торговых путей, безусловно подходил для этой маленькой исторической миссии.
Кувшины из Мегиддо были найдены в захоронениях трех разных людей, очевидно относившихся к элите тогдашнего общества. Это немолодая женщина, взрослый мужчина и мальчик 8-12 лет. На трех скелетах и ​​вокруг них были найдены различные виды бронзовых, золотых и серебряных украшений. Точные копии нескольких ювелирных изделий найдены у каждого человека, что дает основания полагать их принадлежность к одной семье.
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