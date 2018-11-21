Блюда, придуманные случайно

Сейчас мы можем с легкостью поинтересоваться у Гугла , как готовить фруктовый лед, чипсы или булочки с изюмом. Нам выдадут все ингредиенты, пропорции и в картинках проиллюстрируют все этапы. Но когда эти блюда только изобретались, это были уравнения с бесчисленными переменными под густым соусом удачи.

Мы для вас собрали пять историй о случайных открытиях знаменитых продуктов.

Изюм из таракана

Эта история о находчивом купце Иване Филиппове , который был потомственным московским пекарем, и о том, как он, сам того не желая, изобрел булочку с изюмом. Средневековому коммерсанту принадлежало несколько пекарен на Тверской и Пятницкой улицах. Выпечка купца славилась на всю Москву, а среди его клиентов было много важных персон из московской знати. Большим и преданным поклонником булочек Филиппова среди прочих также значился генерал-губернатор Москвы Арсений Закревский . Лакомясь в очередной раз выпечкой, чиновник обнаружил в ней запеченного таракана и как следует рассвирепел. Вызвав к себе купца (что само по себе грозило большой опасностью), он потребовал объяснений. Чтобы выкрутиться из рисковой ситуации, Филиппову пришлось сходу соврать, что это не таракан, а изюм, и тут же съесть «улику» для убедительности. С тех пор булочки с изюмом попали в постоянный ассортимент пекарен находчивого купца.

Не зли шеф-повара

Шеф-повар индейского происхождения Джордж Крам случайно придумал чипсы в 1853 году, когда он был сыт по горло выходками чересчур разборчивого железнодорожного магната, который был VIP-гостем ресторана. Тот богатей все время браковал картошку Крама и отправлял ее обратно на кухню с претензией: «она недостаточно хрустящая». Когда шеф-повара окончательно вывели из себя придирки гостя, раздраженный Крам нарезал картофелины на прозрачные слайсы, обжарил их в горячем жиру и подал на стол. На удивление, клиенту они очень понравились. Блюдо вошло в меню ресторана, а рецептура разлетелась по свету.

Тут главное переварить

Кукурузные хлопья были открыты вегетарианцем Джоном Харви Келлогом в 1895 году. Он был руководителем Санатория Батл-Крика и очень хотел, чтобы его пациенты придерживались здорового питания. Для этого он экспериментировал с продуктами, чтобы создавать одновременно вкусные и здоровые блюда. В одном из таких опытов он решил прокипятить пшеницу. Поставил ее на плиту и благополучно забыл. Когда опомнился, то обнаружил, что переваренная пшеница рассыпалась на хлопья. Выглядела она, мягко говоря, неаппетитно. И тогда Келлог решил запечь результат эксперимента. Получились хрустящие хлебные хлопья. Изобретатель устроил дегустацию, и все пробующие единогласно сочли новое блюдо весьма недурственным. Но Келлог не успокоился на этом и решил провернуть то же самое с кукурузой, которая в хлопьях оказалась вкуснее пшеницы. Тогда первооткрыватель остановился на последней рецептуре, что и привело к появлению кукурузных хлопьев.

Сосулька на десерт

В 1905 году одиннадцатилетний американец по имени Фрэнк Эпперсон изобрел фруктовый лед на палочке, условно причисляемый к мороженому. Мальчик любил готовить сладкую газировку с помощью нехитрых домашних приборов и как-то по забывчивости оставил стакан с напитком на улице. Ночью слегка подморозило, и газировка превратилась в лед, а палочка, которой Фрэнк мешал сладкую воду, крепко вмерзла в него. Мальчик не огорчился и, освободив из плена стакана лед, держа "газировку" за палочку, принялся тестировать ее на вкус. Изобретателю понравилось его творение, он был горд собой и решил назвать новоиспеченный изыск в свою честь — "Эпсикл" (объединил первые буквы своей фамилии со словом "сосулька" — icicle). Первыми покупателями фруктового льда стали его соседи и друзья. Однако только спустя почти двадцать лет Фрэнк решил запатентовать свое случайное изобретение. Он подал заявку на патент под именем, которое придумали его дети, — "Попсикл". Сам он производителем не стал, однако продал патент производственной компании, благодаря которой фруктовый лед стал известен всему миру.

Спасительная вафля

По одной из версий этот удобный для употребления десерт изобрел сирийский иммигрант Эрнест Хамви в 1904-м. На всемирной выставке в Сент-Луисе Хамви торговал залабией — тонким и хрустящим восточным десертом, напоминающим вафли. Волею судеб напротив него стоял мороженщик, который продавал сласть на тарелке. Его продукцию так хорошо раскупали, что вскоре у продавца кончилась посуда. Тогда в голову Хамви пришла гениальная, как потом оказалось, идея: «А что, если завернуть мороженое в залабию». Так и сделали: свернули конусом вафлю, положили в нее мороженое и стали продавать как новый десерт, который стал абсолютным хитом у покупателей. Через несколько лет Хамви основал свою компанию по производству вафельных рожков.