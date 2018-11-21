Черную икру защитят маркировкой

Пилотный проект по маркировке черной икры стартует в России, сообщил РБК. Так в Росрыболовстве надеются решить проблему контрафакта, доля которого на рынке достигает 80%.

«Дорожную карту» по введению маркировки продукции из осетровых и лососевых пород рыб разработали в Росрыболовстве. В эксперименте примет участие Союз осетроводов: входящие в объединение предприятия в ближайшее время начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.

Уже к концу первого квартала 2019 года ожидаются первые результаты эксперимента. За это время будет определен тип маркировки и отлажены технологические процессы.

В частности, из-за особенностей упаковки икры некоторые электронные метки могут не читаться. Значит, предстоит подобрать оптимальный вариант меток. Хотя пока маркировка будет добровольной, в Союзе осетроводов не исключают, что она станет обязательной.

По результатам эксперимента в 2019 году Росрыболовство проработает технологические решения. В ведомстве также подготовят проект правил маркировки с учетом специфики продукции и особенностей товарооборота. Возможно, экспертам ведомства поможет опыт смежников: специальными контрольными (идентификационными) знаками — КИЗ — уже маркируют в России меховые изделия.