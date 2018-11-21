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Черную икру защитят маркировкой
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Черную икру защитят маркировкой 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos
Пилотный проект по маркировке черной икры стартует в России, сообщил РБК. Так в Росрыболовстве надеются решить проблему контрафакта, доля которого на рынке достигает 80%.
«Дорожную карту» по введению маркировки продукции из осетровых и лососевых пород рыб разработали в Росрыболовстве. В эксперименте примет участие Союз осетроводов: входящие в объединение предприятия в ближайшее время начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.
Уже к концу первого квартала 2019 года ожидаются первые результаты эксперимента. За это время будет определен тип маркировки и отлажены технологические процессы.
В частности, из-за особенностей упаковки икры некоторые электронные метки могут не читаться. Значит, предстоит подобрать оптимальный вариант меток. Хотя пока маркировка будет добровольной, в Союзе осетроводов не исключают, что она станет обязательной.
По результатам эксперимента в 2019 году Росрыболовство проработает технологические решения. В ведомстве также подготовят проект правил маркировки с учетом специфики продукции и особенностей товарооборота. Возможно, экспертам ведомства поможет опыт смежников: специальными контрольными (идентификационными) знаками — КИЗ — уже маркируют в России меховые изделия.
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