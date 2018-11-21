В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру

В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру, чтобы порадовать своих родных и близких на Новый год.

Специалисты пока не провели лабораторные исследования, но обещают сделать это в ближайшем будущем. А пока они дали несколько советов о том, как выбрать лучшую красную икру, промаркированную надписью "ГОСТ".

Во-первых, икра, как и любой другой продукт, должна правильно храниться. Оптимальная температура от -4 до -6 °С, упаковка должна быть не нарушена. На жестяных банках с икрой не должно быть никаких вздутий и видимых повреждений. Хранить открытый продукт можно около одной недели в холодильнике. Рекомендуется переложить икру в стеклянную емкость, так как металл окисляется.

Если икра покупается на развес, то можно сразу определить ее качество. Нужно отметить, что икра от разных семейств лососевых различается. Продукт первого сорта не должен быть разным по цвету и величине икринок. У такой икры довольно плотная консистенция. Также нужно обратить внимание, чтобы икринки были целыми, не лопались и не слишком слипались.

Икра в стеклянной банке не должна слишком быстро стекать по стенкам. Неплотная консистенция свидетельствует о том, что в продукте слишком много жидкости, а так быть не должно.

При покупке красной икры в жестяной банке внимательно посмотрите, чтобы цифры даты изготовления были выпуклыми, а не вдавленными внутрь банки.