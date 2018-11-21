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Какой будет еда будущего 

Рамблер 4 часа назад
Как вы думаете, какую еду мы будем есть в будущем? Уже сегодня реальностью стали генно-модифицированные продукты, учёные создали химические добавки, изменяющие вкус, и вот-вот появится синтетическое мясо. А какие ещё блюда, которые сегодня пока кажутся фантастическими, через 10-20 лет могут появиться на наших столах?
1. Жевательная резинка со вкусами еды. Особенность такой жвачки в том, что вкусы в ней раскрываются последовательно. Когда человек жуёт её, сначала он ощущает вкус закуски, потом основного блюда, а после и десерта.
2. Съедобная упаковка. Пластиковые стаканчики и полимерная обёртка стали бичом нашего времени, поэтому специалисты уже готовят упаковку, которую можно есть. Подобный эксперимент ещё в 2012 году провели в бразильском ресторане, предложив клиентам гамбургеры в съедобной упаковке.
3. Сэндвичи с медузами. Определённые виды медуз входят в рацион китайцев. Принимая во внимание, что популяция медуз растёт, не исключено, что спустя некоторое время медузы появятся и в наших холодильниках.
4. Еда, которую вдыхают. Недавно стало известно, что в Гарварде придумали распыляемый в воздухе шоколад, который сразу же пришёлся по вкусу европейцам, соблюдающим диету. Чуть позднее в Канаде стали предлагать распылённый суп.
Узнайте из ролика, как трансформируется еда в будущем и чем станут питаться наши потомки.
Женский форум1
Гарвардский университет , Еда , Видео
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