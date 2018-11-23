«Черная пятница» на районе

В ресторанах «Ёрш» скидка 50% на весь мангал.

«Ёрш», популярный бренд пивных ресторанов «на районе», объявляет о снижении цены в 2 раза на шашлыки и позиции меню, приготовленные на мангале.

Только 23 ноября, в «черную пятницу», во всех ресторанах «Ёрш» можно будет заказать перепелов на мангале, люля-кебабы, мясные, рыбные и овощные шашлыки всего за половину стоимости*. Сроки действия акции: с 23.11.2018 00:00 до 24.11.2018 00:00.

В начале месяца «Ёрш» представил новое меню от бренд-шефа Алексея Разбоева (ранее отвечал за кухню в сети стейк-хаусов Goodman). В него вошли хиты русской кухни в современном исполнении, «домашняя» еда и широкое разнообразие закусок и горячего к пиву. Значительное место в новом меню занимает мангал и гриль, рыба собственного копчения, а также фирменные соления. Также есть разнообразные предложения по овощным закускам и салатам, карпаччо из лосося, пастурма из говядины, палтус, семга и дорадо на гриле, ризотто из пшенки с морепродуктами. Среди новинок — предложения по горячему и стейкам, окунь горячего копчения, маринованная килька на теплом хлебе и «Каспийский винегрет», также с килькой.

Меню напитков тоже пополнилось интересными новинками. Шеф-бармен Станислав Гладков, выпускник Международной Барменской ассоциации России (IBA), подготовил для гостей четырнадцать новых алкогольных и безалкогольных коктейлей: авторские лонги, согревающие гроги с тыквой, апельсином, имбирем или яблоком, а также чаи со свежими ягодами и мятой. Особое место в новом меню занимает лимонад «Ёрш»: вкус имбирного лимонада усилен светлым фирменным пивом.

*Акция не пересекается с другими скидками и предложениями.

Адреса ресторанов «Ёрш» в Москве:

Липецкая, д. 2/8 Варшавское шоссе, д.86 Ул. Переврва, д. 58 Боровское шоссе, д.31 Ул. Космонавтов, д. 15 Ул. Пришвина, д. 9 Ул. Народного ополчения, д. 22.

Адрес ресторана «Ёрш» в Перми:

Ул. Екатерининская, д. 171