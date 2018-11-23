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«Черная пятница» на районе 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: партнерский материал
В ресторанах «Ёрш» скидка 50% на весь мангал.
«Ёрш», популярный бренд пивных ресторанов «на районе», объявляет о снижении цены в 2 раза на шашлыки и позиции меню, приготовленные на мангале.
Только 23 ноября, в «черную пятницу», во всех ресторанах «Ёрш» можно будет заказать перепелов на мангале, люля-кебабы, мясные, рыбные и овощные шашлыки всего за половину стоимости*. Сроки действия акции: с 23.11.2018 00:00 до 24.11.2018 00:00.
В начале месяца «Ёрш» представил новое меню от бренд-шефа Алексея Разбоева (ранее отвечал за кухню в сети стейк-хаусов Goodman). В него вошли хиты русской кухни в современном исполнении, «домашняя» еда и широкое разнообразие закусок и горячего к пиву. Значительное место в новом меню занимает мангал и гриль, рыба собственного копчения, а также фирменные соления. Также есть разнообразные предложения по овощным закускам и салатам, карпаччо из лосося, пастурма из говядины, палтус, семга и дорадо на гриле, ризотто из пшенки с морепродуктами. Среди новинок — предложения по горячему и стейкам, окунь горячего копчения, маринованная килька на теплом хлебе и «Каспийский винегрет», также с килькой.
Меню напитков тоже пополнилось интересными новинками. Шеф-бармен Станислав Гладков, выпускник Международной Барменской ассоциации России (IBA), подготовил для гостей четырнадцать новых алкогольных и безалкогольных коктейлей: авторские лонги, согревающие гроги с тыквой, апельсином, имбирем или яблоком, а также чаи со свежими ягодами и мятой. Особое место в новом меню занимает лимонад «Ёрш»: вкус имбирного лимонада усилен светлым фирменным пивом.
*Акция не пересекается с другими скидками и предложениями.
Сайт ресторана «Ёрш»
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Адреса ресторанов «Ёрш» в Москве:
Липецкая, д. 2/8  Варшавское шоссе, д.86  Ул. Переврва, д. 58  Боровское шоссе, д.31  Ул. Космонавтов, д. 15  Ул. Пришвина, д. 9  Ул. Народного ополчения, д. 22.
Адрес ресторана «Ёрш» в Перми:
Ул. Екатерининская, д. 171
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