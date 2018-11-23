Как избавиться от пристрастия к сладкому и жирному

В промозглую холодную погоду мы часто грустим, а поднять настроение проще всего при помощи чего-нибудь вкусненького и сладенького. Мы расскажем вам, как раз и навсегда избавиться от этой вредной привычки.

Михаил Гаврилов , врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США)

Почему мозг «заставляет» есть жирную и сладкую пищу

Что объединяет современного жителя мегаполиса и первобытного человека, жившего сотни тысяч лет назад? Пищевые привычки! Корни сильной тяги с жирной и сладкой пище нужно искать в нашем далеком прошлом.

Несмотря на то, что образ жизни человека достаточно сильно изменился, эволюционная программа по-прежнему оказывает на него сильнейшее влияние. Так, например, суточная потребность в калориях первобытного человека составляла около 4000 ккал у женщин и 5000-6000 ккал у мужчин. Такие высокие энергозатраты были вполне оправданы. Ведь наши предки были невероятно подвижны: охотились, занимались собирательством и порой проходили в сутки более 30 км. Самый простой способ обеспечить себя «топливом» — употребление сладкой и жирной пищи. Вот почему для нашего головного мозга подобная еда является наиболее привлекательной.

Образ жизни современных городских жителей далеко не так активен, но все же память предков дает о себе знать каждый раз, когда мы испытываем чувство голода. Первое, что приходит на ум — съесть что-нибудь сладкое или соленое.

В принципе в природе нет вредных продуктов, таковыми они становятся только в том случае, если мы употребляем их неумеренно. Безусловно, мы не можем в больших количествах есть сладкое и жирное, ведь наши суточные энергозатраты не столь велики. Более того, современная жирная и сладкая еда сильно отличается от той, которую ели наши предшественник. Одно дело съесть кусок красного мясо, другое — продукт с гидрогинезированным жиром. Можно полакомиться сладкими ягодами, а можно — печеньем с рафинированным сахаром. Вкус, вроде бы, один, но влияние на здоровье и психику совершенно разное….

Как сладкая и жирная еда воздействует на нервную систему?

Пищевое поведение человека регулируется, в том числе, и так называемой системой вознаграждения — сложной сетью нейронов, которая отвечает за удовольствие. Нередко, именно она заставляет человека хотеть чего-то очень сильно и любыми способами достигать желаемого. Одним из стимуляторов данной системы является сладкая и жирная еда. Она обладает так называемой вкусовой привлекательностью — возбуждает аппетит и заставляет нас съесть больше.

Производители продуктов питания прекрасно знают о том, что именно сладкое и жирное является самым желанным для потребителя, и активно пользуются этими вкусами для изготовления фаст-фуда, молочной продукции, снеков, кондитерских изделий.

Что происходит, когда мы употребляем еду с подобными вкусами? Нервные клетки вкусового аппарата, воспринимая сладость или жир, дают сигнал к выработке опиоидов, в том числе и эндорфинов — химических соединений, вырабатываемых в головном мозге и приносящих удовольствие. Помимо этого данные вещества уменьшают боль и стресс, по крайней мере, на время. Для многих людей еда, является самым доступным источником приятных эмоций. Именно поэтому переедание так часто входит в привычку.

Наверняка вы встречали людей, которым достаточно съесть одну конфетку или печенье. А бывает наоборот, некоторым и пачки недостаточно… Феномен подобного поведения связан с развитием контролирующих систем, расположенных в головном мозге, в частности с его лобной долей. Если она активно работает, все остальные структуры мозга находятся в балансе. В этом случае человек способен отойти от лотка со сладостями, отказаться от жирного пирожного и жареной картошки. Если баланса в работе структур головного мозга нет, нам сложнее «нажать на тормоза» и управлять своим пищевым поведением. Часто активность коры лобных долей головного мозга снижается в случае травмы, плохого сна, злоупотребления алкоголем, синдрома дефицита внимания.

Как противостоять эволюционной тяге к сладкому и жирному?