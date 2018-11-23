5 продуктов, которые не следует хранить в холодильнике

Электробытовой прибор появился более 100 лет назад, но мы им не научились пользоваться.

Авокадо

На открытом воздухе этот плод поспевает гораздо быстрее, что скрывать, чаще всего в Россию их поставляют зелеными. А вот внутри рефрижератора может быстро сгнить.

Зелень

Базилик, петрушку и кинзу лучше поставить в банку с водой, в виде букета.

Сладкий перец и баклажаны

Эти овощи теряют свою упругость в холоде.

Консервы

В банках овощи и фрукты уже обработаны, они вполне могут находится в теплом месте, например, в шкафу.

Лук и чеснок

Эти продукты в холодильнике быстро впитают лишнюю влагу, запахи и испортятся. Им нужно сухое темное место.