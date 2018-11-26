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Росконтроль назвал марки опасного колбасного сыра 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Росконтроле проверили пять марок колбасного сыра: "Сыр Стародубский", "Город сыра", "Сыробогатов", "Золото Орбиты" и "Мясновъ". К сожалению, результаты исследования оказались неутешительными.
Выяснилось, что все проверенные образцы сделаны с многочисленными нарушениями. Колбасный сыр марок "Город сыра", "Золото Орбиты" и "Мясновъ" не соответствуют требованиям безопасности. Также в них было выявлено недопустимое количество дрожжей. В образце марки "Город сыра" их количество превышало норму в 220 раз.
Специалисты отмечают, что колбасный сыр не может стоить меньше 400 рублей за килограмм. Ко всему прочему, они ставят под сомнение пользу этого продукта, даже если он приготовлен правильно, а маркировка соответствует всем требованием. Дело в том, что любой плавленый сыр содержит фосфаты, а они не слишком полезны для здоровья.
Единственным съедобным колбасным сыром оказался продукт марки "Сыробогатов", но его качество тоже не слишком высокое. Исследователи не порекомендовали к употреблению ни один колбасный сыр из вышеперечисленных.
Женский форум
Еда
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