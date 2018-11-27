Новое меню пивных ресторанов «Ёрш»

«Ёрш», популярный бренд пивных ресторанов, представил новое меню: актуальные прочтения русских рецептов и проверенные временем предпочтения поклонников пенного напитка из разных уголков мира.

Над копченой северной ряпушкой витает дымный аромат ольховой щепы, хрустящие огурчики прямо из бочки, где согласно вековым рецептам они солились в пряных травах, а кувшин темного хлебного кваса на южном изюме готов составить конкуренцию главному напитку заведения — пиву…

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В ресторанах «Ерш», как в прежние времена в гостеприимном русском доме, на стол подают только свое, своим трудом созданное, домашнее. Здесь понимаешь, что традиционная русская кухня хороша и без скатертей-самобранок да полотенец с петухами, без частушек да румяных ряженых, ведь она удивительно богата вкусами, неизменно молода, амбициозна и открыта.

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Доказательство тому — новое меню от бренд-шефа Алексея Разбоева.

Конечно, в центре внимания — закуски к пиву. Балтийская килька, маринованная по особому рецепту, на теплом черном хлебе с зажаристым картофелем, вполне возможно, станет хитом предстоящей зимы.

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А уже миновавшие удалые дни Октоберфеста выявили своих бесспорных фаворитов: ассорти из хрустящей барабульки и питерской корюшки, традиционный баварский картофельный салат, бородинские сырные палочки с ягодным соусом, — теперь они вошли в основное меню.

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Брутальность шашлыков и обильность мясных тарелок элегантно потеснили легкие предложения для дам и адептов здоровой пищи: салат с нежной куриной печенью под ягодным соусом, карпаччо из лосося с ароматным манго, хрустящая перепелка с маринованными грибами и нисуаз с ломтиками тунца и кенийской фасолью.

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Компанию бургеров пополнил «Макгрегор» с сочной куриной грудкой, приготовленной на гриле, и помидорами.

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Оценки гостей ожидают и два новых рыбных стейка — из сочного судака в хрустящей корочке из пармезана и нежного палтуса с горчичным маслом.

На мангале теперь жарят молоденьких перепелов, которых предварительно маринуют — нежнейшее мясо, ноты розмарина и сладость томатов-гриль — стоит выбрать соответствующий напиток, тем более что шеф-бартендер Станислав Гладков предлагает обновленное меню.

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Для прохладных дней и долгих вечеров — авторские лонги, согревающие коктейли со вкусом тыквенного пирога, со спелой вишней, с бодрящим мандарином или с осенними яблоками.

Почетное место среди новинок отдано имбирному лимонаду «Ёрш» с авантюрным характером благодаря светлому фирменному пиву.