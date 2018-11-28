«Худший в мире» бутерброд вызвал споры в сети

Пользователь Reddit под ником MiloXF из Австралии опубликовал фотографию необычного сэндвича, который подали его двоюродному брату в местном ресторане. Блюдо не оставило равнодушным комментаторов.

Судя по снимку, официант принес лишь ингредиенты для бутерброда вместо готового блюда. В одном картонном контейнере лежал хлеб, а в другом — ветчина, зелень, сыр, помидоры и даже клубника. Посередине стояла небольшая тарелка с горчицей, внутри которой лежал целый соленый огурец.

Reddit

MiloXF написал, что его двоюродный брат заплатил за неготовый сэндвич 17 австралийских долларов (820 рублей). Эта информация повергла многих комментаторов в бешенство.

«Это худший в мире сэндвич из всех, что я когда-либо видел», — заявил один из посетителей Reddit. «Если бы я хотел сделать бутерброд сам, я бы остался дома и сделал его», — поделился мыслями другой.

Некоторых удивили отдельные ингредиенты, которые подавались в картонных контейнерах.

«Кто нахрен кладет клубнику в бутерброд?» — задался риторическим вопросом третий.

Однако нашлись и те, кому идея разобранного сэндвича пришлась по душе. Несколько пользователей сети отметили, что сэндвич «выглядит прекрасно».