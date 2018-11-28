Готовим вкусные хрустящие чебуреки

Любите чебуреки, но не всегда получалось у вас их приготовить. Этот рецепт специально для вас. Настоящая палочка-выручалочка. Ну очень простое тесто, которое получается мега хрустящим и пористым. Оторваться от них просто невозможно. Благодаря правильному тесту начинка сохраняется сочной, знаете когда откусываешь кусочек, а там аромат и очень сочное мясо! ммм..настоящий классический вкус правильных чебуреков.

Ингредиенты:

мука — 3,5 стакана;

половина чайной ложки соли;

кипяток — 1 стакан;

яйцо — 1 штука;

масло сливочное — 100 грамм.

Начинка:

Мясо свинины и телятины — 500 грамм;

лук — 5 штук;

соль/перец по вкусу.

Масло растительное для жарки.

Пошаговый рецепт

Растопите сливочное масло, охладите и взбейте с яйцом.

Муку просейте и смешайте с солью, добавьте кипяток, и перемешивайте интенсивно вилкой. Затем введите смесь из масла и яйца. Замесите тесто. При необходимости добавьте немного муки.

Дайте готовому тесту немного отдохнуть, накрыв его чистым полотенцем.

Из мяса и лука приготовьте фарш, измельчите все при помощи мясорубки.

От теста отщипываем небольшие кусочки, и раскатываем из них лепешки, придавай круглую форму при помощи блюдца.

На одну половину выложите фарш, маленький кусочек сливочного масла, накройте второй половиной и защипните края.

Жарьте чебуреки на сильно раскаленном растительном масле, в большом его количестве.

Чебуреки по вкусу получаются просто изумительные, не пожалеете если именно этот рецепт сохраните в закладки.