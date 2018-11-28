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Продукты, которых лучше избегать при похмелье 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Похмелье — состояние, знакомое почти каждому взрослому. Головная боль, тошнота — с утра человека часто настигают последствия вчерашнего вечера. Но прежде чем с утра класть в рот кусок вчерашней остывшей пиццы, давайте разберемся — какие продукты нельзя употребять, если вы вчера перебрали.

Скажи «пока» пицце и картошке фри

Да, это правда — богатая жиром и быстрыми углеводами еда плохо повлияет на ваш желудок с утра. Даже если рядом с домом, где вы проснулись, есть Макдональдс. Также пицца и картошка фри не самый лучший выбор, ведь эти блюда содержат много соли. Как известно, алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому смешивать все это — не самая лучшая идея.

Не белком единым

Переизбыток белка — тоже плохо. Потому, что из-за алкоголя у вас с большой долей вероятности понизился уровень сахара. Яичница с овощами и тостами, овсянка, кусочек тушеной курочки с рисом — отличный выбор.

Кофе и апельсиновый сок не пройдут

Удивлены? Мы тоже. Если с кофе все более менее понятно — он может усилить обезвоживание, то чем провинился апельсиновый сок? Все просто — цитрусовые тяжело перевариваются. А вашему желудку сейчас ой, как не нужна дополнительная нагрузка.

Алкоголь free

Худшее, что вы можете сделать для своего организма с утра — похмелиться. Пиво или «Кровавая Мэри» — это большая ошибка. Эксперты согласны, что небольшое количество алкоголя поможет вам чувствовать себя лучше, но это ощущение ложно — через пару часов вы будете чувствовать себя еще хуже. К тому же, это лишняя нагрузка на сердце.

Осторожнее с лекарствами

Последнее и очень важное утверждение — будьте внимательны с лекарствами. Многие из препаратов очень опасно мешать с алкоголем — а с утра его у вас в крови еще предостаточно. Опираясь на рекомендации врачей, мы советуем не употреблять парацетамол, спазмалгон, корвалол и феназепам во время похмелья.
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