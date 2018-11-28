Еда, с которой мы познакомимся уже скоро

В будущем жизнь сильно изменится, и продукты не будут исключением. Уже сегодня на полях растут генетически-модифицированные фрукты и овощи, а учёные уже вот-вот запустят в производство искусственное мясо. А какие ещё новинки появятся на столах в ближайшие годы?

1. Пластиковые бутылки стали бичом времени. Они не разлагаются десятилетиями и загрязняют почву и океан. Британские исследователи придумали замены — съедобные контейнеры для воды. Они создаются из желатина и не имеют вкуса. Кстати, каждый раз съедать контейнер необязательно, желатиновую капсулу можно просто выбросить, и она разложится за пару недель.

2. Распыляемая еда — отличная замена привычным блюдам, особенно для тех, кто соблюдает диету. В 2011 году появилось устройство, превращающее жидкости в туман, который нужно всасывать через трубочку.

3. Спирулина, сине-зелёная водоросль, уже давно используется в кулинарии в качестве пищевой добавки. Однако у неё огромный потенциал, ведь в высушенной спирулине содержится 60 процентов полноценного белка, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Кроме того, в спирулине содержатся полезные вещества и витамины, так что, возможно, в будущем мы будем употреблять её гораздо активнее.

Ролик рассказывает, с какими ещё продуктами нам предстоит познакомиться уже скоро.