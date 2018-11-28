Сколько будет стоить традиционный новогодний стол

Эксперты подсчитали стоимость традиционных новогодних блюд в этом году. Для анализа взяли самые популярные из них — салат оливье и селедку под шубой.

Цена оливье выросла на 4 процента и составит около 325 рублей. По сравнению с предыдущим годом, среди ингредиентов больше всего подорожали яйца и морковь. Селедка под шубой оказалась более стабильной. Ее стоимость выросла примерно на рубль и составляет 153 рубля, при этом цена самой сельди упала на 6 процентов. Зато свекла и морковь значительно выросли в цене.

Кроме того, стоимость стола к Новому году может взлететь еще больше из-за сезонного подорожания всех овощей. Аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин считает, что цены на продукты увеличатся на 20%.