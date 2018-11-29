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Как выбрать самые вкусные мандарины 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Роскачестве рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины, чтобы в них было как можно больше сока и меньше косточек.
В Новый год ни один праздничный стол не обходится без мандаринов. В отличие от салата "Оливье", они не только вкусные, но и полезные.
На прилавках магазинов и на рынке можно купить всевозможные сорта мандаринов. Отмечается, что абхазские мандарины появляются в продаже лишь в декабре. Сейчас можно приобрести фрукты из Перу, Южной Африки, Турции, Китая, России и Марокко.
Как и любой другой фрукт или овощ, идеальный мандарин должен быть свежим, чистым и без вмятин. Допускаются небольшие дефекты в виде потертостей, царапинок и вкраплений. В зависимости от сорта мандаринов, под кожурой может оказаться небольшая воздушная прослойка. На мандарине не должно быть никакой гнили.
Лучше обойти стороной мандарины с плесенью на кожуре, мягкими вмятинами, перезревшие или лежалые фрукты. Их можно отличить от обычного мандарина по состоянию мякоти и легко отслаивающийся кожуре. Специалисты предупреждают, что наличие листьев у мандарина — это не показатель свежести.
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