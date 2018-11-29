«Шато Мухрани»: традиции виноделия и современные технологии

Вина «Шато Мухрани» основаны на винодельческих традициях Картлийского региона Грузии, история виноделия которой исчисляется тысячелетиями. В 1512 году древнее поместье Мухрани стало собственностью князя правящей царской семьи Багратиони.

История виноделия в Шато Мухрани началась в 1876 году, когда Иванэ Мухран-Батони, потомок династии Багратиони, вернулся из Франции, где изучал тонкое искусство виноделия, и начал производство грузинских вин на виноградниках родового имения Мухрани. Он также внедрил современные технологии производства, которые в то время уже использовались в Европе.

партнерский материал

Сочетание местных традиций и новых технологий в виноделии полностью изменило качество грузинского вина, раскрыв его непревзойденные ароматы и характеристики. Со времени первого урожая это исключительное качество высоко оценивалось, удостаиваясь многих наград.

Шато Мухрани стало всемирно известным благодаря роскошному дворцу и великолепным винным погребам, изумительным садам, сохранившим первозданный вид виноградникам. Гармоничный союз плодородных почв и истории, традиций и современных технологий создал шедевральные вина «Шато Мухрани».