Новогодний стол: что купить уже сегодня

До Нового года еще больше месяца, но торговые сети уже начали рекламировать новогодний ассортимент товаров. Стоит ли уже сейчас закупить напитки и часть продуктов для новогоднего стола, или правильная тактика — не суетиться и все купить в последний день?

Об этом и о том, насколько вырастут цены за декабрь, читателям «МИР 24» рассказала эксперт потребительского рынка, генеральный директор Группы компаний TDI Наталья Орлова

— Наталья, давайте начнем с самого насущного: как сэкономить при покупке продуктов для праздничного стола?

Сэкономить при покупке продуктов для праздничного стола можно двумя способами. Первый — пересмотреть праздничный стол в пользу уменьшения количества блюд на нем и размера порций. Российские традиции предполагают богатый стол, на котором будут 3-5 наименований салатов, столько же вариантов закусок, 2-3 горячих блюда, а также обилие десертов и сладостей. В результате после новогоднего застолья остается большое количество еды, которая даже не всегда помещается в холодильник. Съесть ее многие не успевают и на следующий день. В итоге теряются ее вкусовые свойства, она портится и благополучно отправляется в помойное ведро.

В Европе, например, на которую мы стремимся ориентироваться — такой масштаб как в России не принят. Праздничный стол несколько пышнее, чем будничный, но ограничивается 3-5 блюдами, включая закуски и десерты. К тому же, там не принято объедаться во время торжества, поэтому размер порций достаточно скромный.

Второй способ сэкономить — рационально подойти к выбору состава блюд и заранее приобретать какие-то продукты. Не стоит гнаться за редкими деликатесами, если ваш привычный бюджет не предполагает этого. Например, совершенно не оправданно потратить половину зарплаты на баночку черной икры только для того, чтобы похвастаться пред гостями богатым столом. В нынешней экономической ситуации основной тренд — жить по средствам.

— Какие группы товаров выгоднее купить заранее?

Уже сейчас разумно приобретать продукты, которые имеют длительный срок хранения: алкоголь, консервы, соленья, маринады, икру, конфеты и шоколад, сырокопченые колбасы, замороженные продукты (креветки, красную рыбу, морепродукты, гуся, индейку и т.п.). В магазинах уже с середины ноября начинают появляться акции на эти товары и можно найти выгодные предложения. По мере приближения праздника количество акций не уменьшится, но все хорошие товары будут с большой долей вероятности разобраны. И тот, кто планирует делать покупки для новогоднего стола в последний момент, рискует купить не то, что хочется, а то, что останется. Например, известны случаи, когда 30-31 декабря в известных торговых сетях отсутствовало мясо, курица, майонез, яйца или достаточный ассортимент фруктов. К тому же, покупка части продуктов заранее избавит вас от огромных очередей в период предновогоднего ажиотажа.

— Какова динамика роста цен перед Новым годом?

Чаще всего к Новому году дорожают следующие продукты: сыр, яйца, мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты, алкогольные напитки, шоколад, овощи и фрукты. Ценник возрастает планомерно, каждую неделю прибавляя по 2-5% с начала декабря и достигает своего пика за неделю до Нового года.

Если продукты по акции не удается найти, то в предпраздничной лихорадке шампанское, вина и крепкие алкогольные напитки могут вырасти в цене на 10-15% в магазинах среднего и эконом-класса, а в торговых точках премиум-сегмента — до 50%. Шоколад и конфеты подорожают на 5-20%. Рыба, морепродукты, колбасные и мясные изделия вырастут в цене на 10-15%. Если речь идет об экзотических и импортных товарах, то ценник может взлететь и на 20-30%. Сыр и яйца могут стоить дороже на 7-12%. Овощи — на 3-5%, а фрукты на 10-50%. Известны случаи, когда 30-31 декабря мандарины продавались в отдельных магазинах по цене почти 500 рублей за кг. Реже всего торговые точки поднимают ценники на мясо, курицу и майонез, так как эти продукты и без того отлично окупают себя за счет оборота.

— Где правильно делать покупки: в крупных торговых сетях, на рынке, в интернете?

Правильнее покупать их там, где потребителю удобнее. В плане ценового предложения можно найти подходящие варианты везде. Крупные торговые сети чаще предлагают акции и скидки, но продуктовые рынки сейчас тоже стали их использовать. Достаточно удобно делать покупки в интернет-магазинах. Практически все гипермаркеты уже предлагают бесплатную доставку. Теперь можно не ехать в магазин, а выбрать необходимые продукты через интернет. Хотя это тоже не для всех удобно. Достаточно велик процент покупателей, которым необходимо пройтись по магазину, увидеть продукт своими глазами, потрогать его руками.

— На какие хитрости продавцов не стоит покупаться?

Не стоит брать то, что тебе не нужно и больше, чем нужно, даже если товар предлагают по супервыгодной цене. Большинство акционных предложений нацелены на то, чтобы стимулировать потребителя совершить незапланированную покупку, привлекая ценой. Здесь существует множество вариантов, от использования желтых, оранжевых и красных ценников, которые притягивают к себе внимание и сигнализируют на подсознательном уровне о высокой востребованности продукта, до специальной выкладки товаров. Например, часто используется прием — «дороже-дешевле». Товар, который нужно продать, помещается среди аналогичных, но цены на соседние продукты завышены. На этом фоне потребитель машинально отмечает для себя низкую цену, даже если она таковой не является, и чувствует потребность в приобретении выгодного товара.

— Какими должны быть основные заповеди грамотного покупателя применительно к предновогоднему периоду?

Просчитайте новогодний стол заранее и четко определите сумму, которую вы можете на него потратить. Выходить за рамки бюджета не рекомендуется.

Определите состав блюд и, заходя вечером в магазин за ежедневными покупками, смотрите, не появились ли нужные вам товары по выгодной цене.

Ходите в магазин только со списком. Старайтесь не совершать покупки помимо запланированных.