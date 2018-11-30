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В Росконтроле проверили индейку 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты Росконтроля провели исследования и выяснили, какая на самом деле индейка лежит на полках магазинов. К сожалению, результаты их не сильно обрадовали.
Для тестирования было закуплено мясо индейки марок "ВкусВилл", "Индилайт", "Краснобор", "Пава Пава", "Индис" и "Индолина".
После внимательного изучения образцов, было выявлено большое количество антибиотиков в мясе брендов "Пава Пава", "Индолина" и "ВкусВилл". Нужно отметить, что "ВкусВилл" позиционирует себя как магазин натуральных биопродуктов. Исследователи отметили, что филе марки "Краснобор" оказалось несвежим. Также оказалось не очень свежим мясо от "Индолины" и "Индис". "Индис" имеет слегка затхлый запах и в мясе присутствуют сгустки крови. Однако, исследователи не стали вносить эти марки в черный список.
"Однозначно уличить производителя в том, что именно по его вине филе бедра индейки на прилавках оказалось не первой свежести, мы не можем. Вполне вероятно, что качество продукции ухудшилось на каком-то из этапов логистической цепочки от производителя к продавцу. Именно поэтому товары внесены в Список товаров с замечаниями, а не в Черный список", — заявил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов.
Но есть и хорошие новости для тех, кто следит за своей фигурой и калорийностью пищи. Все образцы, кроме филе "Краснобор" оказались нежирными. И даже с большим количеством антибиотиков, ни один из шести образцов не попал в черный список.
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