В Росконтроле проверили индейку

Эксперты Росконтроля провели исследования и выяснили, какая на самом деле индейка лежит на полках магазинов. К сожалению, результаты их не сильно обрадовали.

Для тестирования было закуплено мясо индейки марок "ВкусВилл", "Индилайт", "Краснобор", "Пава Пава", "Индис" и "Индолина".

После внимательного изучения образцов, было выявлено большое количество антибиотиков в мясе брендов "Пава Пава", "Индолина" и "ВкусВилл". Нужно отметить, что "ВкусВилл" позиционирует себя как магазин натуральных биопродуктов. Исследователи отметили, что филе марки "Краснобор" оказалось несвежим. Также оказалось не очень свежим мясо от "Индолины" и "Индис". "Индис" имеет слегка затхлый запах и в мясе присутствуют сгустки крови. Однако, исследователи не стали вносить эти марки в черный список.

"Однозначно уличить производителя в том, что именно по его вине филе бедра индейки на прилавках оказалось не первой свежести, мы не можем. Вполне вероятно, что качество продукции ухудшилось на каком-то из этапов логистической цепочки от производителя к продавцу. Именно поэтому товары внесены в Список товаров с замечаниями, а не в Черный список", — заявил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов.

Но есть и хорошие новости для тех, кто следит за своей фигурой и калорийностью пищи. Все образцы, кроме филе "Краснобор" оказались нежирными. И даже с большим количеством антибиотиков, ни один из шести образцов не попал в черный список.