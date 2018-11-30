Салаты за 300: бюджетные рецепты на Новый год 

Вкусно — не значит дорого. Мы собрали необычные рецепты из простых продуктов, которые не нанесут ущерб ни бюджету, ни фигуре.
Теплый салат из картофеля
Вам потребуется:
- Картофель — 700 г
- Шампиньоны — 300 г
- Соленые огурцы среднего размера — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Зелень — пучок
- Подсолнечное масло — по вкусу
- Соль — по вкусу
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Приготовление:
- Картофель тщательно вымыть, почистить щеткой, обсушить бумажным полотенцем, натереть чесноком и разрезать на четыре дольки. Выложить на противень. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.
- Шампиньоны предварительно отварить, репчатый лук нарезать полукольцами. Обжарить все вместе на сковороде с подсолнечным маслом.
- Запеченный картофель смешать в большой миске с обжаренными грибами и луком, добавить нарезанные кубиками соленые огурцы.
- Заправить маслом, посыпать любимой зеленью.
Салат из капусты
Вам потребуется:
- Капуста краснокочанная — 500 г
- Морковь среднего размера — 3 шт.
- Мандарин — 2 шт.
- Грецкие орехи — горсть
- Яблочный уксус — 1-1,5 ст. л.
- Подсолнечное масло — по вкусу
- Соль — по вкусу
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Приготовление:
- Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Мандарин разделить на дольки и очистить от кожицы.
- Грецкие орехи измельчить.
- Все смешать, заправить уксусом и подсолнечным маслом, добавить соль по вкусу.
Салат из моркови
Вам потребуется:
- Морковь среднего размера — 3 шт.
- Сыр — 100 г
- Грейпфрут — 1 шт.
- Орехи грецкие — горсть
- Подсолнечное масло — по вкусу
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Приготовление:
- Морковь и сыр натереть на крупной терке.
- Грейпфрут разделить на дольки и очистить от кожицы.
- Все смешать, добавить измельченные орехи и заправить подсолнечным маслом.