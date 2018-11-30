Салаты за 300: бюджетные рецепты на Новый год

Вкусно — не значит дорого. Мы собрали необычные рецепты из простых продуктов, которые не нанесут ущерб ни бюджету, ни фигуре.

Теплый салат из картофеля

Вам потребуется:

Картофель — 700 г

Шампиньоны — 300 г

Соленые огурцы среднего размера — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Зелень — пучок

Подсолнечное масло — по вкусу

Соль — по вкусу

depositphotos.com

Приготовление:

Картофель тщательно вымыть, почистить щеткой, обсушить бумажным полотенцем, натереть чесноком и разрезать на четыре дольки. Выложить на противень. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Шампиньоны предварительно отварить, репчатый лук нарезать полукольцами. Обжарить все вместе на сковороде с подсолнечным маслом. Запеченный картофель смешать в большой миске с обжаренными грибами и луком, добавить нарезанные кубиками соленые огурцы. Заправить маслом, посыпать любимой зеленью.

Салат из капусты

Вам потребуется:

Капуста краснокочанная — 500 г

Морковь среднего размера — 3 шт.

Мандарин — 2 шт.

Грецкие орехи — горсть

Яблочный уксус — 1-1,5 ст. л.

Подсолнечное масло — по вкусу

Соль — по вкусу

depositphotos.com

Приготовление:

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Мандарин разделить на дольки и очистить от кожицы. Грецкие орехи измельчить. Все смешать, заправить уксусом и подсолнечным маслом, добавить соль по вкусу.

Салат из моркови

Вам потребуется:

Морковь среднего размера — 3 шт.

Сыр — 100 г

Грейпфрут — 1 шт.

Орехи грецкие — горсть

Подсолнечное масло — по вкусу

depositphotos.com

Приготовление: