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Салаты за 300: бюджетные рецепты на Новый год 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Вкусно — не значит дорого. Мы собрали необычные рецепты из простых продуктов, которые не нанесут ущерб ни бюджету, ни фигуре.

Теплый салат из картофеля

Вам потребуется:
  • Картофель — 700 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Соленые огурцы среднего размера — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Зелень — пучок
  • Подсолнечное масло — по вкусу
  • Соль — по вкусу
depositphotos.com
Приготовление:
  1. Картофель тщательно вымыть, почистить щеткой, обсушить бумажным полотенцем, натереть чесноком и разрезать на четыре дольки. Выложить на противень. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.
  2. Шампиньоны предварительно отварить, репчатый лук нарезать полукольцами. Обжарить все вместе на сковороде с подсолнечным маслом.
  3. Запеченный картофель смешать в большой миске с обжаренными грибами и луком, добавить нарезанные кубиками соленые огурцы.
  4. Заправить маслом, посыпать любимой зеленью.

Салат из капусты

Вам потребуется:
  • Капуста краснокочанная — 500 г
  • Морковь среднего размера — 3 шт.
  • Мандарин — 2 шт.
  • Грецкие орехи — горсть
  • Яблочный уксус — 1-1,5 ст. л.
  • Подсолнечное масло — по вкусу
  • Соль — по вкусу
depositphotos.com
Приготовление:
  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
  2. Мандарин разделить на дольки и очистить от кожицы.
  3. Грецкие орехи измельчить.
  4. Все смешать, заправить уксусом и подсолнечным маслом, добавить соль по вкусу.

Салат из моркови

Вам потребуется:
  • Морковь среднего размера — 3 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Грейпфрут — 1 шт.
  • Орехи грецкие — горсть
  • Подсолнечное масло — по вкусу
depositphotos.com
Приготовление:
  1. Морковь и сыр натереть на крупной терке.
  2. Грейпфрут разделить на дольки и очистить от кожицы.
  3. Все смешать, добавить измельченные орехи и заправить подсолнечным маслом.
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