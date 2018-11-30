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Экзотические фрукты, которые мало где встретишь 

Рамблер 1 час назад
Сейчас в магазинах можно купить самые разные фрукты и овощи, включая те, о которых ещё двадцать лет назад мы не слышали. Да и во время туристических поездок путешественник, желающие познакомиться с местной кухней, узнают о существовании экзотических плодов. Но об этих очень странных дарах природы мало кто знает.
1. Салак, он же змеиный фрукт. Салак растёт в Индонезии, а название ему подарила коричневая кожура, похожая на кожу змеи. Внутри плода размером с половину ладони находятся три сладких сегмента с маленькими чёрными семенами. В целом салак по вкусу походит на смесь ананаса и банана.
2. Хала. Если вам доведётся попасть на какой-нибудь остров в Тихом океане или вы будете на Гавайях, то попросите халу, которая внешне немного напоминает ананас и имеет сладковатый и слегка терпкий вкус. Браться за самостоятельное приготовление халы не стоит, лучше доверить это местным кулинарам, знающим секреты обработки фрукта. Кстати, листьями деревьев, на которых растут плоды, местные покрывают крыши домов.
Смотрите видео и узнайте, какова на вкус карамбола, что такое винерпо и почему никто не хочет стоять радом с дурианом.
Женский форум
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