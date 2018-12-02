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Простые рецепты напитков для похудения 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Лишний вес будет уходить быстрее, если ему немного помочь. Например, с помощью специальных напитков.

Лимон и огурец

Вам потребуется:
  • 2 л воды
  • 1 огурец
  • 1 лимон
  • Веточка мяты
  • Свежий имбирь по вкусу
Приготовление:
  1. Нарежьте огурец и лимон тонкими ломтиками.
  2. Имбирь натрите на мелкой терке.
  3. Залейте двумя литрами воды, оставьте в холодильнике на ночь.
Такая вода нормализует работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и уменьшает отечность.

Корица и мед

Вам потребуется:
  • 1 стакан теплой воды
  • 1 ч. л. меда
  • 1/2 ч. л. корицы
Приготовление:
  1. Измельчите палочку корицы в кофемолке.
  2. Растворите в воде мед, добавьте корицу.
  3. Оставьте на 30 минут, а затем быстро выпейте.
Такой напиток рекомендуется употреблять натощак, но не более двух недель подряд. Корица снижает чувство голода и регулирует обмен веществ.

Грейпфрут и облепиха

Вам потребуется:
  • 2 л воды
  • 1 грейпфрут
  • 2 ст. л. облепихи (можно взять замороженную)
Приготовление:
  1. Разомните облепиху вилкой или ложкой. Если взяли замороженные ягоды, добавьте немного теплой воды (не кипяток!). Положите ягоды облепихи на дно кувшина.
  2. Нарежьте грейпфрут кружочками, добавьте к облепихе.
  3. Залейте водой и оставьте в холодильнике на ночь. Утром можно пить.
Грейпфрут помогает сжигать жир, а облепиха помогает усваивать меньше жира из пищи.

Внимание!

Принимать любые напитки нужно с осторожностью, а лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом. О том, какой вред могут принести напитки для похудения, читайте здесь.
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