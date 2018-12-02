Простые рецепты напитков для похудения

Лишний вес будет уходить быстрее, если ему немного помочь. Например, с помощью специальных напитков.

Лимон и огурец

Вам потребуется:

2 л воды

1 огурец

1 лимон

Веточка мяты

Свежий имбирь по вкусу

Приготовление:

Нарежьте огурец и лимон тонкими ломтиками. Имбирь натрите на мелкой терке. Залейте двумя литрами воды, оставьте в холодильнике на ночь.

Такая вода нормализует работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и уменьшает отечность.

Корица и мед

Вам потребуется:

1 стакан теплой воды

1 ч. л. меда

1/2 ч. л. корицы

Приготовление:

Измельчите палочку корицы в кофемолке. Растворите в воде мед, добавьте корицу. Оставьте на 30 минут, а затем быстро выпейте.

Такой напиток рекомендуется употреблять натощак, но не более двух недель подряд. Корица снижает чувство голода и регулирует обмен веществ.

Грейпфрут и облепиха

Вам потребуется:

2 л воды

1 грейпфрут

2 ст. л. облепихи (можно взять замороженную)

Приготовление:

Разомните облепиху вилкой или ложкой. Если взяли замороженные ягоды, добавьте немного теплой воды (не кипяток!). Положите ягоды облепихи на дно кувшина. Нарежьте грейпфрут кружочками, добавьте к облепихе. Залейте водой и оставьте в холодильнике на ночь. Утром можно пить.

Грейпфрут помогает сжигать жир, а облепиха помогает усваивать меньше жира из пищи.

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