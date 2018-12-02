Простые рецепты напитков для похудения 

Лишний вес будет уходить быстрее, если ему немного помочь. Например, с помощью специальных напитков.
Лимон и огурец
Вам потребуется:
- 2 л воды
- 1 огурец
- 1 лимон
- Веточка мяты
- Свежий имбирь по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте огурец и лимон тонкими ломтиками.
- Имбирь натрите на мелкой терке.
- Залейте двумя литрами воды, оставьте в холодильнике на ночь.
Такая вода нормализует работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и уменьшает отечность.
Корица и мед
Вам потребуется:
- 1 стакан теплой воды
- 1 ч. л. меда
- 1/2 ч. л. корицы
Приготовление:
- Измельчите палочку корицы в кофемолке.
- Растворите в воде мед, добавьте корицу.
- Оставьте на 30 минут, а затем быстро выпейте.
Такой напиток рекомендуется употреблять натощак, но не более двух недель подряд. Корица снижает чувство голода и регулирует обмен веществ.
Грейпфрут и облепиха
Вам потребуется:
- 2 л воды
- 1 грейпфрут
- 2 ст. л. облепихи (можно взять замороженную)
Приготовление:
- Разомните облепиху вилкой или ложкой. Если взяли замороженные ягоды, добавьте немного теплой воды (не кипяток!). Положите ягоды облепихи на дно кувшина.
- Нарежьте грейпфрут кружочками, добавьте к облепихе.
- Залейте водой и оставьте в холодильнике на ночь. Утром можно пить.
Грейпфрут помогает сжигать жир, а облепиха помогает усваивать меньше жира из пищи.
Внимание!
Принимать любые напитки нужно с осторожностью, а лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом. О том, какой вред могут принести напитки для похудения, читайте здесь.