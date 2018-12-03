7 продуктов, снижающих аппетит

Когда тебе нужно похудеть на пару килограммов, необязательно морить себя диетами и голодать. Гораздо эффективнее, если ты будешь придерживаться здорового питания и немного уменьшишь количество еды. Но как же это сделать, если аппетит разыгрывается не на шутку и постоянно хочется есть? Мы предлагаем тебе обратить внимание на эти 7 продуктов, которые помогут тебе «обмануть» желудок. Они способствуют насыщению без потребления лишних калорий.

Продукты, снижающие аппетит

1. Бобовые

Нут, фасоль, чечевица богаты белками, клетчаткой, антиоксидантами, витаминами группы В и железом. Употребление в пищу этих диетических бобовых продуктов поможет снизить аппетит.

2. Суп

Если ты возьмешь в привычку на обед перед основным блюдом съедать низкокалорийный суп на бульоне, общее потребление калорий снизится на 20%. Супы занимают место в желудке, не давая съесть много.

3. Темный шоколад

Если хочется сладкого, съешь кусочек темного шоколада. Он подавляет потребность в соленом и сладком.

4. Яйца

Если ты позавтракаешь яйцами, сытость до обеда тебе гарантирована. Доказано, что тот, кто съедает на завтрак больше белка, потребляет меньше калорий в течение дня.

5. Вода

Недостаток жидкости в организме может вызвать чувство голода. Поэтому старайся пить не менее 8 стаканов чистой воды в день. Если хочется есть, выпей стакан воды и подожди 10 минут. Чувство голода должно пройти на некоторое время.

6. Орехи

Орехи — настоящие контролеры аппетита. Да, это калорийный продукт. Но пару орешков не навредят и смогут помочь тебе уменьшить аппетит, а также урегулировать уровень сахара в крови. Добавляй их в каши и творог.

7. Авокадо

Половинка полезного авокадо, съеденного вместе с ужином, обеспечит тебе чувство насыщения на весь вечер. И перед сном ты не будешь искать, что бы такого вкусного съесть.

Конечно, для того чтобы уменьшить аппетит, нужно еще избегать стрессов, правильно питаться, пить больше воды и вести здоровый образ жизни.