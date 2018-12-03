Названа безопасная порция картофеля фри

Гарвардский ученый Эрик Римм провел исследование и рассчитал безопасную для здоровья порцию картофеля фри.

Римм советует не злоупотреблять соленым картофелем и сократить его употребление до шести долек в день. Нужно отметить, что стандартная порция картофеля фри состоит из 40-50 долек картофеля. Если употреблять соленый картофель в таком количестве два-три раза в неделю, это может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, диабету или ожирению. Отказ от трех четвертей порции картофеля фри поможет избежать этих заболеваний. Ко всему прочему, такую небольшую порцию можно съедать каждый день, не опасаясь за свое здоровье.

Оказалось, что не все люди готовы сократить количество употребления картошки фри и избавиться от фритюрницы. Также ученый советует уменьшить в рационе не только количество картофеля фри, но и исключить закуски из сыра с приправами и чили. В них содержится около 1000 ккал на одну порцию. Напомним, что за 1000 шагов сжигается лишь около 300-400 ккал.