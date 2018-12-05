Каким должен быть новогодний стол

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказывает, как сделать так, чтобы грядущий год был к нам благосклонен, а чего, наоборот, следует избегать, чтобы не рассердить Свинью

Год Свиньи совсем скоро вступит в свои права, и каждая хозяйка постарается сделать новогодний стол максимально вкусным и красивым. Давайте посмотрим, как удивить Земляную Свинью и что же ей нравится.

По восточному гороскопу именно Свинья замыкает год, поэтому к этому животному должно быть максимальное внимание. Свинья очень доброе животное. Любит порядок и очень рассудительна. 2019 год — год Желтой Земляной Свиньи. Как нам всем известно, свинья любит поесть, и в этом году на столе у вас должно быть много всего. Но не стоит думать, что блюда должны быть изысканными. Свинья — домашнее животное, поэтому и кухню предпочтет домашнюю, а не ресторанную.

Декор

Начнем с украшения стола. Лучше всего за основу взять желтый, красный и зеленый цвета. Важным моментом является то, что Свинья любит все натуральное. Если у вас осталась бабушкина скатерть изо льна, она как нельзя лучше подойдет к столу. Свинья любит деревенские мотивы, поэтому отправляйтесь к своим дедушкам и бабушка, открывайте старые сундуки на чердаках и ищите красивые деревянные мисочка. У кого есть что-то с хохломой — это просто большая удача.

Вы сразу привлечете внимание Свиньи, если в новогоднюю ночь на стол поставите чудесную мисочку, полную различные злаков, кроме гречки, и разнообразных конфет. Если корзинка плетеная, то украсить ее можно еловыми веточками или зеленью. Салфетки лучше положить из ткани, а не из бумаги. Также избегайте пластмассовой посуды. Если у вас какие-то красивые вазочки для салатов с трещинами, лучше вообще выбросить их до наступления нового, 2019-го, года. Свинья не любит некрасивую и старую посуду. Если хоть что-то на вашей кухни имеет трещины, лучше избавиться от этого. Тогда Свинья подарит вам финансовое благополучие в новом году, а уж что купить на эти деньги, вы всегда найдете.

Продукты Дорогие хозяйки, несмотря на то что Свинья любит поесть, в этом году вам не придется готовить что-то сложное и удивлять окружающих изысканными средиземноморскими блюдами. На столе должно быть изобилие хлебобулочных изделий и пирожков, а так же разнообразие зелени. Не забывайте, что Свинья любит деньги, поэтому рассыпьте на столе золотые монетки, предварительно натерев их до блеска. Это не только порадует Свинью, но и поможет вам и вашим гостям взять по монетки на память, чтобы ровно в 12 ночи загадать желание. После этого каждый может свою монетку спрятать в карман или в сумку и носить ее весь год как талисман благополучия.

Блюда

В этом году приветствуется обилие салатов. Не забывайте, что исключить необходимо все блюда, связанные со свининой, а также птицей. Свинья очень обидится, если на новогоднем столе увидит свою подругу Курицу или Петуха. Чтобы Свинья не ушла недовольной и не оставила вас без денег в Новом году, приготовьте баранину или рыбу. Из горячих блюд достаточно одного. Деревенская кухня больше по вкусу Земляной Свинье, поэтому порадуйте ее закусками и салатами. Не забудьте исключить из рациона куриные яйца. Замените их лучше перепелиными. Салаты овощные, помидоры фаршированные, тушеные кабачки и баклажаны, грибочки соленые — вот далеко не весь перечень блюд, которые вы можете поставить на новогодний стол. Открою вам еще один небольшой секрет: все приготовления необходимо закончить не позже 22.00. Свинья любит поспать, и к новогоднему столу вы должны чувствовать себя отдохнувшими.

Напитки

Свинья не терпит запах алкоголя. Приготовьте побольше разнообразных напитков: лимонад, морс, компот, соки. Безусловно, какой стол без шампанского и вина. Если напитки легкие, то Свинья даже не заметит этого. А вот от водки и коньяка придется отказаться. Если вы хотите, чтобы в вашем доме царило согласие и любовь весь следующий год, поставьте на стол маленькую тарелочку с разными орешками. Свинья заметит этот жест. Ничего вкуснее орешков для нее не существует. Свинья любит фрукты и, как я уже говорила, овощи. На столе лучше всего поставьте все, что имеет красный цвет — болгарский перец, помидоры, морковь, красные апельсины, яблоки, малина. Всем хочу пожелать, чтобы, независимо от новогоднего меню, в вашем доме было всегда тепло, уютно, а на столе всегда стояли ваши самые любимые блюда.