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Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: Дни.ру
Астрологи дали советы по меню для празднования наступающего года Желтой Свиньи. В ночь на Новый год 2019 они рекомендуют предаться безделью и хорошенько повеселиться.
Первое и самое главное правило предстоящего торжества: на столе ни в коем случае не должно быть блюд из свинины. Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года до окончания 1 января 2019.
Разумеется, не должно оказаться в меню и всевозможных колбас, ветчины, сала и прочих подобных продуктов. Но переживать о том, что вы останетесь голодными не нужно: к праздничному столу на Новый год 2019 можно приготовить разнообразные вкусные блюда из мяса птицы (курица, индейка, гусь), говядины, баранины и рыбы.
"Задобрить" Желтую Свинью рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными сладостями на праздничном столе в Новый год 2019. В украшение дома обязательно стоит добавить желуди, сообщает Most.tv.
Основным символичным цветом Нового года 2019 будет желтый. Кроме того, астрологи не советуют прибираться в доме 31 декабря или 1 января. Также в эти дни не рекомендуется выносить из дома мусор, чтобы избежать в будущем году финансовых неприятностей.
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