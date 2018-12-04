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Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии 

Рамблер 7 часов назад
Япония — страна особенная. Вплоть до середины прошлого века мир мало что знал о жизни в Стране восходящего солнца, да и сейчас Япония не приветствует проникновение заграничных веяний. Японцы предпочитают собственный уклад жизни и не стремятся отказываться от привычных продуктов в пользу европейских. Кстати, некоторые продукты, которые продаются в Японии, нельзя купить больше нигде в мире.
1. Арбузы в виде кубиков. Арбузы по вкусу всем, при низкой калорийности они питательны и вкусны. Однако хранить большой арбуз в холодильнике неудобно, он занимает слишком много места. Японцы уже давно знакомы с арбузами в виде кубов, которые куда практичнее обычных. Стоит такой арбуз 125 долларов за штуку.
2. Торо. Тунец пробовали почти все, но вот торо — жирное брюшко голубого тунца — деликатес сугубо японский. Самая лакомая часть — филе с нижней части ближе к голове. Небольшой кусочек торо может стоить до 24 долларов.
3. Рыба фугу. Многие знают, что фугу коварна: если её неправильно приготовить, то она превращается в яд. Именно по этой причине готовить рыбу могут лишь самые квалифицированные повара. Люди частенько попадают в клиники из-за отправления фугу, но число желающих продегустировать блюдо не уменьшается. Правда, удаётся это не всем, ведь стоит деликатес пару сотен долларов.
Женский форум4
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