Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии

Япония — страна особенная. Вплоть до середины прошлого века мир мало что знал о жизни в Стране восходящего солнца, да и сейчас Япония не приветствует проникновение заграничных веяний. Японцы предпочитают собственный уклад жизни и не стремятся отказываться от привычных продуктов в пользу европейских. Кстати, некоторые продукты, которые продаются в Японии, нельзя купить больше нигде в мире.

1. Арбузы в виде кубиков. Арбузы по вкусу всем, при низкой калорийности они питательны и вкусны. Однако хранить большой арбуз в холодильнике неудобно, он занимает слишком много места. Японцы уже давно знакомы с арбузами в виде кубов, которые куда практичнее обычных. Стоит такой арбуз 125 долларов за штуку.

2. Торо. Тунец пробовали почти все, но вот торо — жирное брюшко голубого тунца — деликатес сугубо японский. Самая лакомая часть — филе с нижней части ближе к голове. Небольшой кусочек торо может стоить до 24 долларов.

3. Рыба фугу. Многие знают, что фугу коварна: если её неправильно приготовить, то она превращается в яд. Именно по этой причине готовить рыбу могут лишь самые квалифицированные повара. Люди частенько попадают в клиники из-за отправления фугу, но число желающих продегустировать блюдо не уменьшается. Правда, удаётся это не всем, ведь стоит деликатес пару сотен долларов.