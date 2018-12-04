Чем полезно сливочное масло

В последнее время принято считать, что от сливочного масла больше вреда, чем пользы. Говорят, что чрезмерное употребление этого продукта может стать причиной развития атеросклероза сердечных сосудов. Но верно ли это утверждение?

Жители Тибета, известные всему миру долгожители, каждый день употребляют в пищу масло из молока яка с солью и зеленым чаем. Кто знает, возможно именно этот напиток является залогом крепкого здоровья и впечатляющей продолжительности жизни. Как бы там ни было, но вычеркивать сливочное масло из ежедневного рациона точно не стоит, и мы расскажет почему.

Чем полезно сливочное масло

Сливочное масло — источник витаминов Е, D, C и А. Как известно, для усвоения последнего витамина из продуктов необходимы жирные кислоты, которые и находятся в сливочном масле. Проще говоря, для того чтобы получить максимум пользы из моркови, необходимо употреблять этот овощ в сочетании с маслом.

Жирные кислоты сливочного масла, попадая в организм, не откладываются в жировых тканях, а полностью уходят на энергообеспечение организма. Следовательно, употребляя сливочное масло, вы навряд ли поправитесь, а вот чувство голода заглушите надолго.

В масле содержится большое количество антиоксидантов, предотвращающих развитие атеросклероза и даже рака.

Сливочное масло — источник йода, который к тому же хорошо усваивается в организме. Именно снижение популярности масла в пользу маргарина стало основной причиной вспышки эпидемии зоба (увеличение щитовидной железы) в начале прошлого века.

Врачи советуют принимать масло при диарее у детей и запорах у взрослых.

Высокое содержание в сливочном масле витамина К2 предотвращает развитие кариеса и остеопороза.

Еще один весьма полезный ингредиент сливочного масла — бутират. Это вещество способствует снижению вредного холестерина в организме и повышает чувствительность к инсулину на впечатляющие 300%.

Бесспорно, самым полезным является сливочное масло собственного приготовления или покупное высокого качества.

К сожалению, сегодня мы всё чаще встречаем информацию о вреде продуктов питания, но, как видите, есть и хорошие новости.