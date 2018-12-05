5 продуктов, которые влияют на запах нашего пота

На сегодняшний день существует множество антиперспирантов и дезодорантов, которые помогают устранить неприятный запах пота. Но, к сожалению, им всего себя не намажешь.

Запах нашего тела зависит от собственного рациона. В пищевой таблице есть продукты, которые придают нашему поту «непревзойденный» аромат. Чтобы переварить эти продукты, наш организм прилагает больше усилий. За счет этого, наши потовые железы начинают работать в два раза сильнее, тем самым выводя из организма с потом различные токсины.

Ниже представлен рейтинг из 5 продуктов, которые неблагоприятно влияют на запах пота.

На первой строчке оказалось красное мясо. Мясо является тяжелым продуктом для переваривания из-за огромного количества аминокислот. Спустя 2 часа после употребления красного мяса аромат тела становится другим. Специфический аромат может сохраняться до двух недель! Чтобы избежать неприятного запаха, достаточно употреблять красное мясо два раза в месяц либо вообще исключить из рациона, заменив его другими продуктами.

Вторую строчку рейтинга заслуживает индийская приправа карри и чеснок. Эти два продукта выделяю серосодержащий газ. Этот газ выходит из организма через кожу. Неприятный запах может оставаться до 2-3 дней. Заменой карри и чеснока является имбирь или кардамон. Эти специи также придают остроту блюдам, но не выделяют токсины.

Бронза досталась репчатому луку. Дело все в тех же эфирных маслах. Для того чтобы их нейтрализовать, нарезанный лук достаточно ошпарить кипятком.

На четвертом месте оказался кофе. Содержащийся кофеин оказывает стимулирующее действие не только на ЦНС, но и активирует работу потовых желез. Кроме бодрости, после употребления кофе у человека появляется неприятный запах изо рта. Все из-за того, что кофе является абсорбентом. Ротовая полость от недостатка слюны высыхает, и бактерии размножаются быстрее. Чтобы избежать такого эффекта, нужно отказаться от кофе и заменить его на более полезные напитки. Например, травяной сбор или напиток из цикория.

И замыкает рейтинг редис и редька. Содержащиеся эфирные масла в этих корнеплодах, не так сильно влияют на запах пота, как предыдущие продукты. Но если съесть их в большом количестве, при потоотделении будет ощущаться неприятный запах.