Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 продуктов, которые влияют на запах нашего пота 

Gotovim-Edim.Ru 1 час назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
На сегодняшний день существует множество антиперспирантов и дезодорантов, которые помогают устранить неприятный запах пота. Но, к сожалению, им всего себя не намажешь.
Запах нашего тела зависит от собственного рациона. В пищевой таблице есть продукты, которые придают нашему поту «непревзойденный» аромат. Чтобы переварить эти продукты, наш организм прилагает больше усилий. За счет этого, наши потовые железы начинают работать в два раза сильнее, тем самым выводя из организма с потом различные токсины.
Ниже представлен рейтинг из 5 продуктов, которые неблагоприятно влияют на запах пота.
На первой строчке оказалось красное мясо. Мясо является тяжелым продуктом для переваривания из-за огромного количества аминокислот. Спустя 2 часа после употребления красного мяса аромат тела становится другим. Специфический аромат может сохраняться до двух недель! Чтобы избежать неприятного запаха, достаточно употреблять красное мясо два раза в месяц либо вообще исключить из рациона, заменив его другими продуктами.
Вторую строчку рейтинга заслуживает индийская приправа карри и чеснок. Эти два продукта выделяю серосодержащий газ. Этот газ выходит из организма через кожу. Неприятный запах может оставаться до 2-3 дней. Заменой карри и чеснока является имбирь или кардамон. Эти специи также придают остроту блюдам, но не выделяют токсины.
Бронза досталась репчатому луку. Дело все в тех же эфирных маслах. Для того чтобы их нейтрализовать, нарезанный лук достаточно ошпарить кипятком.
На четвертом месте оказался кофе. Содержащийся кофеин оказывает стимулирующее действие не только на ЦНС, но и активирует работу потовых желез. Кроме бодрости, после употребления кофе у человека появляется неприятный запах изо рта. Все из-за того, что кофе является абсорбентом. Ротовая полость от недостатка слюны высыхает, и бактерии размножаются быстрее. Чтобы избежать такого эффекта, нужно отказаться от кофе и заменить его на более полезные напитки. Например, травяной сбор или напиток из цикория.
И замыкает рейтинг редис и редька. Содержащиеся эфирные масла в этих корнеплодах, не так сильно влияют на запах пота, как предыдущие продукты. Но если съесть их в большом количестве, при потоотделении будет ощущаться неприятный запах.
Gotovim-Edim.Ru: последние новости
Как похудеть при помощи квашеной капусты Полезные перекусы вне дома Сезон тыквы открыт! Необычные рецепты смузи из бахчевого
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая красивая россиянка «с формами»32
Что привлекает партнеров друг в друге
3 запрещенных приема в макияже перед сексом
Прошу совета: не могу перестать следить за бывшим5
10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
04:30
Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой
Красота Звёзды
00:18
Ведущая Первого канала беременна в четвертый раз
Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
11:34
Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии
Еда
11:02
Самые красивые российские певицы
Звёзды Красота
00:55
Бузова выставила откровенное фото из душа
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение