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Названы лучшие марки апельсинового сока 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование апельсинового сока. В нем приняли участие образцы семи марок: «О’Кей», «Я», «Сады Придонья», Santal, «Просто азбука», Noyan и «Четыре сезона».
Специалисты изучали сок по более чем 40 параметрам качества, среди которых наличие витаминов, пестицидов, уровень токсичности.
В результате экспертизы было выявлено, что нутриентный профиль сока «О’Кей» отличается от заявленного на этикетке. Это говорит о том, что он может содержать примесь другого сырья. В соке «Сады Придонья» был обнаружен сахар, что противоречит утверждению на упаковке.
Состав компонентов сока «Четыре сезона» не совпал с составом апельсина, значит напиток не может называться апельсиновым соком.
В соках «Я», «Сады Придонья» и Santal выявлено высокое содержание органических пигментов, что может говорить о наличии красителя (вопреки заявленному на упаковке).
В результате все образцы прошли проверку на безопасность. Однако соки под брендами «О’Кей» и «Сады Придонья» занесены в список товаров с замечаниями, а «Четыре сезона» — в черный список. Соки «Я», Santal, «Просто азбука» и Noyan рекомендованы «Росконтролем» к употреблению.
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