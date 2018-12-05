Росконтроль назвал худший апельсиновый сок

Сейчас на полках магазинов можно встретить различные марки апельсинового сока и нектара. Специалисты Росконтроля решили разобраться, какой сок покупать, а какой лучше обойти стороной. Для этого они взяли соки марок "О`кей", "Я", "Сады Придонья", "4 сезона", Santal, "Просто азбука" и NOYAN.

Тест из 40 параметров качества выдержали лишь четыре марки из семи: "Я", Santal, "Просто азбука" и NOYAN. Исследователи порекомендовали покупать эти напитки.

В апельсиновом соке мерки "О`кей" были найдены компоненты, которые не указаны в составе на этикетке. В черный список попал сок "4 сезона". Исследователи не смогли назвать этот напиток соком, так как он является фальсификатом. Его компоненты не совпадают с привычным составом апельсинового сока и даже с продуктами переработки этого фрукта. У специалистов появились догадки, что напиток сделан не из апельсинов.

Также во всех образцах обнаружилось небольшое количество пестицидов, но это не страшно, уверяют исследователи.