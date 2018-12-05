Как выбрать наименее вредную колбасу

Узнали у эксперта, в чем заключается главный вред колбасных изделий и как выбрать наименее вредную колбасу.

О том, какая колбаса наименее вредная и как ее определить на прилавке, Sobesednik.ru рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург:

— Вред колбасы в первую очередь в двух вещах. Первое — это количество жира в ней, насыщенного, богатого холестерином. Его избыток в питании ведет к преждевременному старению и болезням. Надо выбирать колбасу менее жирную. Второе — это избыток соли в колбасе, который совершенно не нужен людям с таким возрастным заболеванием, как артериальная гипертония. Если количество жира на этикетке всегда указывают, то про соль не пишут. Есть один способ — купить немного колбасы и попробовать.

Еще один важный момент для людей с желудочно-кишечными заболеваниями — это наличие в этом продукте большого количества специй. Косвенно на это указывает название, например «Чесночная». Специями богаты все сырокопченые колбасы, скажем «Краковская». Кроме этого, в колбасах при копчении образуются канцерогены. Для повышения риска развития рака этих веществ организму не нужно много, их достаточно получать постоянно. Вообще, приготовление продуктов питания в каком-то смысле секретный процесс. Мне, например, было бы интересно знать, в каком количестве в колбасе содержится 3,4-бензпирен, который также вызывает рак, но таких исследований не проводили.

Таким образом, для немолодого человека наименее вредной является нежирная неострая колбаса с низким содержанием соли, например «Докторская». Трудно сказать, в каком соотношении в той или иной вареной колбасе содержатся животный и растительный белок. Но с точки зрения диетологии растительный белок не является вредным, другое дело — готов ли потребитель платить за него цену настоящего мяса. Впрочем, даже качественная вареная колбаса неполезна. Есть ее нужно понемногу и не каждый день.