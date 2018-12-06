8 популярных продуктов, которые все считают вредными

Предлагаем изучить самые распространенные мифы и разобраться раз и навсегда, стоит им доверять или нет.

Мороженое

Массовый выпуск любимого с детства десерта сильно сказался на его качестве. По результатам исследований Роскачества, лишь 9 из 34 производителей были одобрены к употреблению и только трое получили «Знак качества». К счастью, выход есть. Вспомнить вкус детства без вреда для здоровья можно с помощью мороженого из цельного молока с добавлением натуральных ингредиентов. Или еще проще — с помощью мороженого собственного производства (все так, мороженое в домашних условиях — это просто и даже увлекательно). Такой продукт будет содержать полезные аминокислоты и микроэлементы, витамины и жирные кислоты, так что беспокоиться и корить себя за стаканчик-другой точно не придется.

Макароны

Этот продукт завоевал сердца миллионов людей по всему миру. Несмотря на расхожее мнение, макароны не способствую набору лишнего веса (если речь не идет об изделиях из мягких сортов пшеницы). Правильные макароны твердых сортов не навредят фигуре. Более того, они дадут вам длительное ощущение сытости и обеспечат организм аминокислотами и витаминами группы В и Е.

Белый хлеб

Белый хлеб — табу для сторонников ПП и желающих снизить вес. Они многое теряют. Употребление небольшого количества недрожжевого хлеба — дело полезное. В нем содержатся калий, магний, фосфор и витамины группы В, необходимые для здоровья нервной системы.

Жевательная резинка

Многие люди по разным причинам не употребляют жевательную резинку, а зря! Продукт этот очень функциональный. Употребление жвачки в течение 20 минут после еды положительно сказывается на пищеварении и здоровье полости рта. Благодаря своим свойствам она улучшает выделение желудочного сока, что позволяет эффективнее переварить пищу, и очищает зубы от остатков еды, из-за которых образуется кариес. Более того, жевательная резинка положительно сказывается на работе мозга и социализации, а также освежает дыхание.

Кофе

Вот уже многие десятилетия этот напиток считается символом бодрости и энергии. А по совместительству, по мнению некоторых людей, — причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Разрушители легенд из Института Бейкера опровергают это заявление. Проведенное ими исследование показало, что кофе положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Умеренное потребление напитка также снижает риск возникновения рака, сахарного диабета и положительно сказывается на нервной системе и пищеварении. Однако и здесь есть ограничения. Несмотря на многочисленные плюсы кофе, от него следует отказаться беременным женщинам и людям с повышенным давлением.

Картофель

Наверняка вы слышали, что картофель способствует быстрому набору веса, и виной всему — углеводы. Для начала, не стоит ругать углеводы в увеличении талии. Они станут отличным топливом для мышц и головного мозга. Если что и может навредить вашей фигуре, так это картофель фри. В вареном же виде этот продукт содержит меньше килокалорий, чем рис, а еще обогащен витаминами С, В2, В3 и В6.

Попкорн

Попкорн считают вредным и бесполезным продуктом. Однако специалисты Американской ассоциации диетологов и научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук думают по-другому. Он содержит протеин, золото, фосфор, железо и кремний. Приготовленный в домашних условиях попкорн оказывает только положительное воздействие. Жареная кукуруза, купленная в кинотеатре, имеет те же полезные свойства, но готовится с большим количество масла и усилителей вкуса. От нее, пожалуй, и правда стоит отказаться.

Соль

Вас пугали рассказами об артрозе? Это заболевание ошибочно связывают с пристрастием к солененькому. Артроз — воспалительный процесс, развивающийся на фоне патологических изменений хрящевой ткани. Поваренная соль не откладывается в суставах и не может быть причиной возникновения заболевания. Напротив, она помогает организму в поддержании водно-солевого баланса. Однако не стоит ей и злоупотреблять. Соль в больших количествах приводит к развитию ожирения, гипертонии и заболеваний почек.