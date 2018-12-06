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6 блюд, чтобы наконец-то спокойно есть на ночь и не поправляться 

Карельские вести 11 часов назад
Мы спешим обрадовать всех следящих за фигурой: наконец-то ученые и врачи договорились о том, что есть вечером можно и нужно! Но чтобы избежать тяжести в желудке и плохого сна, а главное, набора веса, выбирать продукты для ужина надо с умом. И конечно же, не забывайте о разумных размерах порций.

Блюда из яиц

Это источник полноценного белка, содержащий незаменимые аминокислоты. Они довольно быстро создают чувство насыщения. Лучший выбор — яйца Бенедикт или просто сваренные вкрутую. Омлеты и яичницы также подойдут для ужина, но при условии, что готовить их будете без масла или с минимальным его количеством.

Сыр, виноград и орехи

Небольшая порция сыра «потянет» всего на 100 ккал, но доставит кучу удовольствия и пользы в виде триптофана, белка и казеина. Считается, что последний способен даже ускорить метаболизм на следующий день, если употреблять его перед сном. Несколько виноградин, богатых мелатонином, тоже пойдут на пользу сну.

Индейка с тыквенным пюре

Для тех, кто любит «посерьезнее», можно посоветовать индейку — настоящий кладезь триптофана и полезного белка. Причем именно ей, а не курице стоит отдать предпочтение — она усваивается легче. А на гарнир стоит выбрать что-то легкое и вкусное. Например, тыквенное пюре.

Хумус с овощными палочками

Основа блюда — нут, богатый витамином В6, который, в свою очередь, важен для синтеза мелатонина. Лучшее дополнение для этого насыщенного восточного блюда, если решили перекусить ночью, — палочки огурца, цукини и моркови.

Ароматная кукуруза

Выбирать для позднего перекуса следует не консервированную, а вареную кукурузу. Она способна выводить излишки холестерина из организма и тормозить накопление жировых запасов. Помните, что не стоит как следует «сдабривать» свой ужин сливочным маслом и солью.

Рыба

Для поздних ужинов лучше отдать предпочтение белой рыбе. Можно, например, выбрать богатую питательными веществами треску. Или камбалу — содержащийся в ней метионин славится умением расщеплять жиры.
Карельские вести: последние новости
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