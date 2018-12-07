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Назван единственный безопасный карбонад 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование карбонада. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Велком», «Ближние горки», «Ремит», «Бахрушинъ» и «Рублевский».
Эксперты проверяли образцы по 50 параметрам, в частности, по микробиологическим показателям и уровню белка, а также на соответствие заявленной маркировке.
Все марки, кроме «Рублевского», не соответствуют требованиям безопасности по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (показатель «чистоты» сырья).
Также в карбонаде «Ремит» были обнаружены не указанные на упаковке пшеничная клетчатка и соевый белок, а в «Ближних горках» — коллагеновый белок. В образцах «Велкома» было выявлено наличие консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты.
В результате исследования только карбонад «Рублевский» прошел все испытания. Остальные образцы включены в черный список «Росконтроля».
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