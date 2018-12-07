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Нужно ли каждый день есть суп 

Я Покупаю 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Горячие супы изобрели северные народы очень давно — таким образом они согревались. В наше время для этих целей больше подойдет обогреватель и теплая одежда.

Не содержит полезных микроэлементов

Суп настолько легко усваивается, что пользы от него практически никакой не остается. Посудите сами: витамины и микроэлементы из продуктов выварились, мясо, если и попалось, то маленький кусочек, и все это плавает в бульоне, который состоит из жира и воды. Ну и немного белков, конечно. Сомнительный состав, не правда ли?

Не утоляет голод

Попадая в организм, элементы супа разбавляют желудочный сок, делают его менее насыщенным, поэтому второе блюдо (ради которого все и готовилось) хуже усваивается. Кстати, хорошо, если второе блюдо вообще есть. Пообедать одним супом — это фактически остаться голодным.

Можно заменить водой

Получается, что в супе полезен только жидкий бульон. В день человеку необходимо выпить не меньше 2,5 литров воды. В теплых регионах это может быть простая вода, в остальной части России люди по привычке варят супы, хотя с таким же успехом могут выпить чашку чая.
Тарелку борща могут заменить фрукты за час перед основным блюдом или обычная вода. Но это мы говорим о пользе, а если вы любите суп — ешьте на здоровье! Исключительно ради удовольствия.
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