Какие орехи не стоит есть женщинам

Продукт, который был популярен у людей еще до нашей эры. Он был обязательной составляющей частью блюд царского застолья. Им лечились. С его помощью женщины до сих пор делают омолаживающие маски. Он придает силы и активизирует работу головного мозга. Все это — орех. Неважно какой — на разных континентах и в разных странах свои орехи: грецкие, фундук, кедровые, бразильские, кешью, арахис, миндаль и многие другие.

В таких орехах, как грецкий, кедровый, арахис, по данным Всемирной организации здравоохранения, содержится значительная часть таблицы Менделеева, причем самые нужные и полезные для человеческого организма вещества. Ненасыщенные кислоты, витамины, микроэлементы, растительный белок — есть в каждом виде орехов. Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают память и внимание, продлевают молодость организма на клеточном уровне.

Журнале BMC Medicine регулярно публикует исследования ученых, согласно которым употребление орехов напрямую связано с улучшением здоровья. Так, одно из исследований, в котором приняли участие более 800 000 участников из разных стран, показало, что такие орехи, как пекан, являются антиоксидантами и снижают риск развития онкопатологий. А содержание полиненасыщенных жиров помогает снижению холестерина.

Однако те же ученые предупреждают, что абсолютно полезных продуктов не бывает. Особенно, если не знать меры в их употреблении. К примеру, все орехи калорийны, поэтому поедание их в больших количествах, безусловно, скажется на весе. Легче его набирают женщины, так как они больше чем мужчины склонны к полноте. Но это не самая большая опасность. Так, миндаль содержит в своем составе синильную кислоту, вызывающую отравление. Но для этого нужно съесть очень много этого ореха. Не менее вреден избыток муската, в состав которого входят очень опасные вещества. Переедание мускатного ореха вызывает галлюцинации, отравление и даже кому.

Мускат — одна из популярных специй, которую женщины используют в кулинарии. Но добавляют его в виде порошка на кончике ножа. Если же переборщить с этой специей, или того хуже — добавить в кулинарное изделие много мускатных орехов (в сутки человек без опасений может съесть не более трех ядрышек) — это вызовет скачки давления, аритмию, мышечную слабость и даже заторможенность речи. Кстати, есть люди, для которых мускат в принципе противопоказан. Если после употребления изделия с этой ореховой специей вы чувствуете себя не очень комфортно, навсегда откажитесь от употребления муската.

Кормящим женщинам вообще не рекомендуется есть грецкий орех. Это может вызвать лактостаз — застой молока в протоках молочных желез. В грецком орехе очень много жиров, это способствует загустению молока настолько, что оно не проходит через протоки.

В продаже никогда не бывает сырых орехов кешью, и этому есть научное объяснение. Между оболочкой ореха и скорлупой, в которой он содержится, находится очень едкое вещество, именуемое кардол. Попадание его на кожу вызывает химический ожог и аллергическую реакцию. Поэтому перед отправкой в торговую сеть орехи осторожно извлекают из скорлупы и обжаривают. При термообработке кардол разрушается.

Орехи — сильнейшие аллергены из-за высокого содержания в них белка. Больше всего его в арахисе. По данным ВОЗ, арахис вызывает до 75 процентов аллергенных реакций. Людям, склонным к аллергической реакции, лучше вообще его не есть. Опасен он и для женщин, страдающих варикозом и тромбофлебитом. Жирный арахис сильно сгущает кровь, поэтому при подобных заболеваниях это может вызвать закупорку вен.

Очень полезны кедровые орехи. Кедр не растет вблизи автотрасс и промышленных предприятий, поэтому его плоды можно считать наиболее экологически чистыми. Эти орехи практически никому не вредят. Но есть их нужно сразу после извлечения из скорлупы. Дело в том, что при соприкосновении с солнечным светом и кислородом ядра этих плодов теряют множество полезных веществ и становятся прогорклыми. Такие орехи непригодны в пищу.

Женщинам с их частыми проблемами с давлением, высоким уровнем холестерина и лишним весом особо следует остерегаться бразильского ореха. Он лишь обострит их. Кроме того, в бразильском орехе содержится афлотоксин — ядовитое вещество, разрушающее клетки печени.

Но даже этот орех в небольших количествах — не более двух-трех ядрышек — не причинит вреда никому. Соблюдайте во всем меру.