5 вариантов полезных завтраков от звезд

Как приготовить яблочный пирог без муки, полезный смузи и питательный коктейль, который подарит заряд бодрости на весь день? Певицы Ани Лорак и Лера Туманова, рок-исполнительница BOJENA и телеведущая Елена Летучая поделились рецептами простых и полезных завтраков.

@leratumanova

Лера Туманова:

«Зимой у нас нет возможности регулярно есть сезонные овощи и фрукты, в которых максимальная концентрация витаминов. Поэтому я стараюсь включать в рацион как можно больше других полезных продуктов: творога, цельнозерновых. В зимнее время года отдаю предпочтение более калорийным завтракам — организму нужна энергия, чтобы согреться».

Сырники Ржаная мука — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Творог — 250 г

Ванильный сахар

Ягоды

Взбейте яйцо с ванильным сахаром. Добавьте к творогу. Просейте ржаную муку и перемешайте. Сформируйте сырники и обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла. А еще лучше — запеките в духовке. Подавайте со свежими ягодами.

Яблочный пирог без муки Хлопья овсяные — 350 г

Сахар — 240 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 85 мл

Йогурт — 85 мл

Масло растительное — 125 мл

Яблоко — 3 шт.

Масло сливочное — 40 г

Корица — 2 ч.л.

Ваниль — 1 ч.л.

Разрыхлитель теста — 2 ч.л.

Соль — 0.5 ч.л.

Для теста смешайте миксером молоко, йогурт, ванильный экстракт, растительное масло, яйцо и 140 г сахара. Взбейте до однородной массы. Добавьте 250 г овсяных хлопьев, 1 ч.л разрыхлителя, 1 ч.л. корицы, ¼ ч.л. соли.

Выложите в форму для теста пергаментную бумагу и влейте тесто. Яблоки очистите от семян, нарежьте тонкими дольками и выложите сверху. Приготовьте посыпку. Для этого смешайте 100 г хлопьев с сахаром, разрыхлителем, корицей и солью. Добавьте немного сливочного масла. Сделайте крошку и посыпьте сверху яблоки. Выпекайте при температуре 180 градусов около 50 минут.

@anilorak

Ани Лорак:

«С моим графиком готовить получается не слишком часто. Но когда есть время, с удовольствием это делаю. Все могу, все умею: от традиционного украинского борща до печеного мяса. Для меня идеальный рецепт завтрака — фруктовый салат. С радостью делюсь рецептом с читателями BeautyHack».

Фруктовый салат с орехами Апельсины — 2 шт.

Яблоки — 2 шт.

Киви –2 шт.

Банан — 1 шт.

Манго –1 шт.

Дробленные грецкие орехи — 50 г

Выжмите сок из манго — это заправка для салата. Остальные фрукты нарежьте небольшими кубиками. Добавьте орехи. Сбрызните манговым соком — все просто.

@bojena_roc

Божена Войцешевская:

«Зимой очень легко набрать лишний вес. Организму холодно и нужно дополнительная энергия, чтобы согреваться. В холода я особо внимательно отношусь к рациону. Утро всегда начинаю с полезного завтрака — это мое главное правило».

Энергетический коктейль Молоко — 150 г

Банан — 1 шт.

Кешью — 10 шт.

Черника (замороженная) — 1 ст.л.

Мед — 1 ч.л.

Корица

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной массы. Все! После такого завтрака на 5-6 часов можно совсем забыть о чувстве голода.

@elenapegas

Елена Летучая:

«Многие считают, что хлеб вредит фигуре, и стараются его максимально исключить из рациона. На мой взгляд, всего должно быть в меру. Если летом я могу обойтись половинкой авокадо, зимой предпочитаю начинать день с бутерброда».

Бутерброд с овощами Цельнозерновой хлеб — 20 г

Авокадо — 1 шт.

Творожный сыр — 20 г

Зелень по вкусу

Пюрируйте авокадо. Добавьте к нему мелко нарубленную зелень и творожный сыр. Перемешайте. Тосты подсушите на сухой сковороде. Намажьте творожно-овощную пасту на хлеб. Вкусный и полезный завтрак готов.