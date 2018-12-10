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5 вариантов полезных завтраков от звезд 

BeautyHack.ru 6 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Как приготовить яблочный пирог без муки, полезный смузи и питательный коктейль, который подарит заряд бодрости на весь день? Певицы Ани Лорак и Лера Туманова, рок-исполнительница BOJENA и телеведущая Елена Летучая поделились рецептами простых и полезных завтраков.
@leratumanova
Лера Туманова:
«Зимой у нас нет возможности регулярно есть сезонные овощи и фрукты, в которых максимальная концентрация витаминов. Поэтому я стараюсь включать в рацион как можно больше других полезных продуктов: творога, цельнозерновых. В зимнее время года отдаю предпочтение более калорийным завтракам — организму нужна энергия, чтобы согреться».

Сырники

  • Ржаная мука — 100 г 
  • Яйцо — 1 шт.
  • Творог — 250 г 
  • Ванильный сахар
  • Ягоды
Взбейте яйцо с ванильным сахаром. Добавьте к творогу. Просейте ржаную муку и перемешайте. Сформируйте сырники и обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла. А еще лучше — запеките в духовке. Подавайте со свежими ягодами.

Яблочный пирог без муки

  • Хлопья овсяные — 350 г 
  • Сахар — 240 г 
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 85 мл 
  • Йогурт — 85 мл 
  • Масло растительное — 125 мл 
  • Яблоко — 3 шт.
  • Масло сливочное — 40 г 
  • Корица — 2 ч.л.
  • Ваниль — 1 ч.л.
  • Разрыхлитель теста — 2 ч.л.
  • Соль — 0.5 ч.л.
Для теста смешайте миксером молоко, йогурт, ванильный экстракт, растительное масло, яйцо и 140 г сахара. Взбейте до однородной массы. Добавьте 250 г овсяных хлопьев, 1 ч.л разрыхлителя, 1 ч.л. корицы, ¼ ч.л. соли.
Выложите в форму для теста пергаментную бумагу и влейте тесто. Яблоки очистите от семян, нарежьте тонкими дольками и выложите сверху. Приготовьте посыпку. Для этого смешайте 100 г хлопьев с сахаром, разрыхлителем, корицей и солью. Добавьте немного сливочного масла. Сделайте крошку и посыпьте сверху яблоки. Выпекайте при температуре 180 градусов около 50 минут.
@anilorak
Ани Лорак:
«С моим графиком готовить получается не слишком часто. Но когда есть время, с удовольствием это делаю. Все могу, все умею: от традиционного украинского борща до печеного мяса. Для меня идеальный рецепт завтрака — фруктовый салат. С радостью делюсь рецептом с читателями BeautyHack».

Фруктовый салат с орехами

  • Апельсины — 2 шт.
  • Яблоки — 2 шт.
  • Киви –2 шт.
  • Банан — 1 шт.
  • Манго –1 шт.
  • Дробленные грецкие орехи — 50 г
Выжмите сок из манго — это заправка для салата. Остальные фрукты нарежьте небольшими кубиками. Добавьте орехи. Сбрызните манговым соком — все просто.
@bojena_roc
Божена Войцешевская:
«Зимой очень легко набрать лишний вес. Организму холодно и нужно дополнительная энергия, чтобы согреваться. В холода я особо внимательно отношусь к рациону. Утро всегда начинаю с полезного завтрака — это мое главное правило».

Энергетический коктейль

  • Молоко — 150 г 
  • Банан — 1 шт.
  • Кешью — 10 шт.
  • Черника (замороженная) — 1 ст.л.
  • Мед — 1 ч.л.
  • Корица
Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной массы. Все! После такого завтрака на 5-6 часов можно совсем забыть о чувстве голода.
@elenapegas
Елена Летучая:
«Многие считают, что хлеб вредит фигуре, и стараются его максимально исключить из рациона. На мой взгляд, всего должно быть в меру. Если летом я могу обойтись половинкой авокадо, зимой предпочитаю начинать день с бутерброда».

Бутерброд с овощами

  • Цельнозерновой хлеб — 20 г 
  • Авокадо — 1 шт.
  • Творожный сыр — 20 г 
  • Зелень по вкусу
Пюрируйте авокадо. Добавьте к нему мелко нарубленную зелень и творожный сыр. Перемешайте. Тосты подсушите на сухой сковороде. Намажьте творожно-овощную пасту на хлеб. Вкусный и полезный завтрак готов.
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