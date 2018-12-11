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3 необычных зимних рецепта для смузи-блендера 

Heroine.ru 56 минут назад
Фото: depositphotos.com
Забудьте о какао, глинтвейне и сидре: эти рецепты коктейлей зададут праздничный тон уютному зимнему сезону. От шпината до бананов и персиков — три интересных, вкусных и смехотворно простых рецепта, которыми вы сможете насладиться в холодную зиму.

1. Коктейль с шампанским «А-ля Беллини»

Упрощенная, но не уступающая во вкусе модернизированная версия знаменитого венецианского слабоалкогольного коктейля, популярного во всех городах Италии. Этот сладкий коктейль насыщенного оранжевого цвета напомнит о летнем солнце.
Ингредиенты:
  • Консервированные персики — 500 гр.
  • Игристое шампанское — 750 мл
  • Лимон или апельсин — для украшения
Приготовление:
Консервированные персики отправляем блендер, готовое пюре разливаем по бокалам. Сверху добавляем заранее охлажденное шампанское. В идеале в бокале должны получиться 1/3 персикового пюре и 2/3 шампанского. Украсьте бокал долькой свежего лимона или апельсина.

2. Творожно-вишневый смузи

Сладкий творожный смузи с легкими оттенками банана и вишни. Триптофан, содержащийся в твороге и бананах, помогает увеличить производство серотонина в организме, что может улучшить настроение, снять тревожность и победить бессонницу.
Ингредиенты:
  • Мелкозернистый творог — 200 гр.
  • Замороженная вишня — 50 гр.
  • Банан — 1 шт.
  • Мед — 1 ч. л.
Приготовление:
Кладем в блендер творог, банан, вишню и мед, взбиваем до однородной массы — питательный смузи готов. При желании творог заменяем на греческий йогурт, а вишню — на любые другие ягоды или фрукты. В этом вся прелесть смузи — можно использовать бесконечное количество комбинаций, используя сезонные продукты.

3. Витаминный коктейль

Нужен здоровый и вкусный способ детоксикации организма? Этот питательный зеленый смузи полон витамина С, железа, йода и антиоксидантов — благодаря полезным ингредиентам, таким как гранат, апельсин, банан и шпинат.
Ингредиенты:
  • Шпинат — 2 ст.
  • Гранатовые зерна — 1 ст.
  • Апельсин — 1 шт. Банан — 1 шт.
  • Вода — 1 ст.
Приготовление:
Очистите апельсин и банан от кожуры, разрежь на дольки. Сложите фрукты, часть гранатовых зерен и шпинат в блендер, добавьте воду и взбейте ингредиенты до однородной массы. Можете украсить коктейль сверху оставшимися зернами граната.
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