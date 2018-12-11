Новогоднее меню в японских ресторанах «Тануки»

В меню японских ресторанов «Тануки» появились праздничные предложения: ролл «Новогодний» и сеты «Новогодний De Luxe» и «Новогодний Party De Luxe». Попробовать новинки можно с 10 декабря 2018 по 8 января 2019 года.

Специально к новогодним праздникам и январским каникулам бренд «Тануки» приготовил особые праздничные позиции: ролл «Новогодний» и сеты для компаний и праздничных вечеринок, которые можно заказать уже в декабре.

В ожидании главного зимнего события, когда каждый день становится поводом для того, чтобы собраться с близкими, коллегами и друзьями, «Тануки» позаботился о том, чтобы покупатели не тратили время на приготовление еды, а могли заказать новогодний сет или прийти в один из 70 ресторанов бренда.

«Новогодний» ролл (395 руб.) с лососем, тунцом, авокадо, кунжутом и соусом «Спайс юзу» благодаря эффектному оформлению напоминает о новогодней елке и сразу же создает настроение праздника. Его можно заказать в ресторане и для доставки.

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«Новогодний De Luxe» (3190 руб.) состоит из 48 роллов (8 видов по 6 штук) был разработан эксклюзивно для доставки или заказа «с собой». Четыре популярных, «классических» ролла, давно знакомых гостям «Тануки»: «Филадельфия» (с лососем, мягким сыром и авокадо), «Дракон ролл» (угорь, авокадо, мягкий сыр, зеленый лук), «Овара ролл» (с жареной кожей лосося и огурцом), «Сякэ Калифорния» (с лососем, авокадо и огурцом). Три новинки из сезонного меню от бренд-шефа Олега Чакряна: «Аляска маки» (краб с ананасом в остром манговом соусе), «Курай ролл» (с угрем, мягким сыром и кунжутом с острым соусом), «Такуан ролл» (копченый угорь с такуаном, огурцом и соусом «Спайс»). И, наконец, ролл «Новогодний».

В «Новогодний Party De Luxe» (6195 руб.), предназначенный для больших компаний и вечеринок, входят 108 роллов и 8 суши: «Сякэ» с лососем, «Каппа» с огурцом, «Абокадо», острый ролл «Мексиканский» с креветкой темпура, «Дракон ролл», «Яки хамачи» с жареным желтохвостом и мягким сыром, «Сякэ Калифорния», «Овара ролл», «Аригато» с креветкой, рукколой и авокадо, «Такуан», «Филадельфия», «Тэкка» с тунцом, «Хаппо» с опаленным лососем и тамаго; суши «Унаги», «Сякэ», «Эби» и «Абокадо». Для доставки этого сета также была разработана яркая праздничная упаковка с изображением непременных атрибутов нового года: пушистой зеленой ели и красного декора.

«Еда в «Тануки» — больше, чем еда: это удовольствие, эмоции, впечатления, — говорит Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» на территории России, — и наши новогодние предложения — не исключение. Продумывая их, мы стремились не просто приготовить нечто новое и вкусное, но подарить нашим заказчикам и гостям ощущение праздника — за счет необычных сочетаний, оформления, разнообразия.